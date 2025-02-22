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Oligio玩美電波+海芙音波為亞洲皮膚量身訂製最佳組合

紐約訊
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Oligio™ 玩美電波由韓國醫美大廠WonTech研發，獲得美國FDA、台灣衛福部、韓國KFDA、CE歐盟等多種國際認證，被譽為「小鳳凰電波」。
Oligio™ 玩美電波由韓國醫美大廠WonTech研發，獲得美國FDA、台灣衛福部、韓國KFDA、CE歐盟等多種國際認證，被譽為「小鳳凰電波」。

Oligio電波特殊的震動功能和智能噴冷模式進一步使治療舒適度大大提升Oligio電波特殊的震動功能和智能噴冷模式進一步使治療舒適度大大提升

Oligio電波治療系統，坊間俗稱「玩美電波」，是韓國新一代高效舒適緊膚療程。抗老醫美專家陳惠萍醫師介紹，該項療程是透過單極射頻的科技，以立體加熱原理，將熱能層層滲透至真皮層，進而有助刺激膠原蛋白和彈力蛋白重組，從而令皮膚較緊緻及有彈力，最終達到治療皺紋、緊緻肌膚的目的。

同時是皮膚科專業的陳惠萍醫師接著說，上述療程用音波從內到外，加熱深層筋膜，達到向上拉提、加強輪廓立體分明的效果；而電波則是從外到內，以加熱方式刺激膠原蛋白增生，達到除皺、除紋的效果，兩者相輔相成，使顏面更加容光煥發，標緻動人。

針對顧客關心的玩美電波跟鳳凰電波的差別，陳惠萍醫師解釋，玩美電波療程速度快，舒適且低痛感。在治療效果上，玩美電波跟鳳凰電波都是單極電波，效果一樣好，所以目前才會這麼多人都改打玩美電波，而且客人回饋術後效果都相當滿意。

一般而言，電波拉皮想要有效達到緊膚除皺，約皮下溫度加溫到60-65度左右。而玩美電波加溫時，皮下溫度一樣能達到50-60多度，但玩美電波多一個保護避免燙傷的措施，會控制表皮溫度在43度，要做到這個保護機制在於玩美電波的溫度感應是4個，大於鳳凰電波的3個溫度感應。以下是常見問題Q＆Ａ：

電波拉皮想要緊膚除皺，施打深度要夠？

玩美電波與鳳凰電波施打深度都能達到4.3mm，所以效果是一樣的。

玩美電波跟鳳凰電波緊緻除皺系統不同嗎？

原理都是一樣單極電波系統，但玩美電波在冷噴、冷卻機制不同。為了讓客人施打上舒適低痛感，且不容易燙傷，避免鳳凰電波可能產生的缺點問題。

第五代電波-玩美電波Oligio

Oligio玩美電波是新一代「非侵入式電波治療系統」，能治療皺紋，是更適合亞洲人膚質的電波治療，擁有美國FDA與台灣衛福部TFDA、韓國KFDA、CE歐盟等國際認證，給予療程安全性高等級的把關。雙下巴、法令紋、木偶紋、全臉鬆弛、脖子都能施打。

玩美電波Oligio適合對象： 輕度或重度皺紋、毛孔粗大、橘皮組織。

法令紋、臉頰下墜且皮膚鬆弛者。

木偶紋、下顎線鬆弛、嘴邊肉、火雞脖子、眼周細紋。

眉毛不對稱、眉眼微幅下垂。

胸部下垂、腹部及臀部鬆弛下垂、蝴蝶袖。

有關詳情，請親洽陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間： 週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。

FDA 歐盟

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