萬通貸款全美業務推介大會2/20日法拉盛舉行 歡迎各界報名參加

圖說：萬通貸款行政總裁James Jin為客戶推介公司服務範圍

萬通貸款 （GMCC）於紐約布碌崙 及法拉盛 區皆設有貸款辦事處，該兩區分行標誌著萬通貸款在紐約華人地區業務佈局的擴展，也為當地社區居民和投資者帶來了更多優質、專業的金融服務。為方便僑胞們更深入了解萬通貸款的服務範圍，特於本月二十日對外公開舉辦業務研討會，歡迎各界人士湧躍報名參加。2/20，周四下午二時至四時在法拉盛新木蘭餐廳舉辦，請登入網站登記或聯繫各分行查訊。

萬通貸款GMCC實力雄厚，服務全美。公司成立於2005年，總部位於加利福尼亞州，是一家直接放款機構（Direct Lender），擁有近600位持證貸款顧問，為全美49州提供專業貸款服務。公司提供近百種貸款項目，包括 Agency、Jumbo、No-Ratio、Non-QM 等，以滿足客戶多樣化的貸款需求。無論是新購房屋、重新貸還或投資，無論貸款人是美國公民還是外國身份，萬通貸款均能根據客戶需求量身定制符合個人情況的優質貸款方案。

憑借內部審批和直接放款能力，萬通貸款單筆貸款金額從10萬美元起步，最高可達400萬美元。同時，公司還提供特批貸款額度高達1000萬美元，為高淨值客戶提供更靈活的融資選擇。

此外，萬通貸款積極引領金融科技創新，秉持AI貸款的理念，將最新的人工智能技術融入貸款審批流程。通過數據驅動的AI系統，萬通貸款能夠實現更快速、準確的貸款評估和決策，從而提供量身定做的貸款方案。這種創新模式不僅大幅提升服務效率，還使客戶享有更靈活、透明且風險可控的融資體驗，進一步鞏固了萬通貸款在全美市場的領先地位。

本次業務研討大會將吸引眾多重量級嘉賓蒞臨現場，為活動增光添彩。來自加州總部的領導團隊，包括 總裁James Jin將親臨活動現場發表演說。

近期萬通貸款在紐約地區的業務拓展更具里程碑意義。布碌崙與法拉盛分行的設立，不僅是萬通貸款業務版圖的重要延伸，更是對當地社區居民和企業提供高效金融服務的堅定承諾。未來，分行將繼續秉持「專業、高效、以客戶為中心」的理念，助力更多客戶實現購房夢與投資目標。

萬通貸款成立於2005年，是全美領先的直接放款機構，提供全方位的貸款產品和服務，以卓越的專業能力和客戶至上的理念深受業界和客戶信賴。

2/20說明會地址：

新木蘭餐廳

Queens Crossing, 136-17 39th Ave., 2nd Floor, Flushing, NY 11354

綱上報名：

https://www.eventbrite.com/e/-gmcc-tickets-1248414564569?aff=oddtdtcreator

如需進一步信息，請登陸公司網站及聯繫各分行：

https://www.gmccloan.com

萬通貸款 布碌崙分行

812 60th Street 4R, Brooklyn, NY 11220

電話：（929）283-8461

萬通貸款 法拉盛分行

136-20 38th Ave, Ste 11Hm, Flushing, NY 11354

電話：917-300-9608