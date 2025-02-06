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角聲佈道團主辦: 移民權益與防詐騙講座

紐約訊
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為協助社區華人移民了解自身權益並防範詐騙，基督教角聲佈道團將於2025年2月6日（星期四）下午1時，在法拉盛福音廣場（Gospel Plaza）舉辦「了解您的權利並保持安全」移民工作坊。此次講座特別邀請國土安全部（DHS）社區關係官Sonia Thomas及司法部（DOJ）社區關係服務處Kimberly McDonald擔任主講嘉賓。

本次講座主要探討兩大主題：為移民提供與拘留和受害者權利相關的資源，以及如何防範移民詐騙。主辦方特別強調，此活動屬於資訊性講座，現場不設問答環節。講座將以英語進行，提供中文同步翻譯服務，確保與會者能充分理解講座內容。

延續下午的官方移民講座，角聲佈道團特別安排第二部份的 “社區論壇”活動，邀請執業多年的移民律師陳明利、劉汝華與社區民眾進行深入對話，共同探討當前移民政策下的各項挑戰與應對之道。 第二部份論壇將採取開放互動形式，現場觀眾可就個人關切的移民議題自由發問。兩位資深移民法領域的華裔執業律師將針對當前嚴格的移民政策進行剖析，提供專業見解。

主辦方表示，此次論壇的設計是為回應社區需求，讓民眾能在輕鬆開放的氛圍中，就移民法律相關問題獲得專業解答。有別於官方講座的單向資訊傳遞，論壇強調雙向交流，讓與會者能充分表達自身困惑與憂慮。兩位律師將針對幾個重要的議題提出評論: 1. 近期移民政策的收緊確實為許多移民帶來焦慮，此次論壇將就實務案例分享處理經驗。2. 針對移民身份穩定性的關鍵要素提供建議，協助與會者了解如何在現行政策下保障自身權益。

有意參與論壇的民眾，可在第一階段官方講座結束後繼續留座參與。此次活動完全免費，無需事先登記即可入場。講座地點位於法拉盛42-35 Main Street二樓，電話: 718-799-8213

移民 法拉盛 司法部

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