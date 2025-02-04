我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

CMP人力中心接受商家與機構申請雇用青少年暑期工

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
CMP人力中心現接受商家與機構申請雇用青少年暑期工。另有興趣學生可即日起在「紐約市青少年與社區發展局」網站申請。
CMP人力中心現接受商家與機構申請雇用青少年暑期工。另有興趣學生可即日起在「紐約市青少年與社區發展局」網站申請。

「CMP人力中心」從「紐約市青少年與社區發展局」（New York City Department of Youth and Community Development）獲得2025年青少年暑期工計劃，幫助包括高中生和大學生在內的近千名青少年安排暑期工作。

該項目旨在為16-24歲的青少年提供短期的工作和學習機會，讓他們從中獲得有益的工作經驗，了解職場文化，為日後職場做準備。暑期工的薪金全部由「紐約市青少年與社區發展局」支付，僱主可免費聘請青少年暑期實習生。暑期工計劃將會安排在2025年7月初至8月中旬，一共6週，每週25個小時。有興趣的學生可自即日起在「紐約市青少年與社區發展局」的網站https://application.nycsyep.com申請，請選擇Chinatown Manpower Project (CMP)，申請截止日期為2025年2月28日。

「CMP人力中心」也歡迎紐約市的商家與機構來登記參與這個暑期工計劃。有興趣的商家與機構可登陸官方網站https://www.nyc.gov/site/dycd/index.page，或點閱https://worksitepreapp.nycsyep.com/直接申請，選擇與Chinatown Manpower Project, Inc.(Provider)合作。每個商家或機構可申請1至40個暑期實習生名額，申請截止日期是2025年5月9日。在貴公司被認可後，主辦方會根據貴公司提供的職位分配暑期實習生。

若貴公司有興趣參與青少年暑期工計劃或想了解更多細節，請傳電郵至: [email protected]或電May:(646)292-9679或Alicia：(732)737-7116。

紐約市

上一則

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

下一則

亞洲協會李安回顧展 14日斷背山打頭陣 導演將親臨多場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

MTA推地鐵無障礙化 華埠代表籲居民參與提反饋

MTA推地鐵無障礙化 華埠代表籲居民參與提反饋
華府空難／塔台人力「不正常」1人同時監看直升機和飛機

華府空難／塔台人力「不正常」1人同時監看直升機和飛機
除夕夜開會導致華人無法出席 第七社委會挨批辱華

除夕夜開會導致華人無法出席 第七社委會挨批辱華
ICE進駐南加執行遣返無證客 邊境沙皇：瞄準洛杉磯、紐約市

ICE進駐南加執行遣返無證客 邊境沙皇：瞄準洛杉磯、紐約市

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
全球最大加密貨幣交易平台之一「酷幣」由於拒絕在美國履行監管義務而遭起訴。圖中左一為「酷幣」創始人之一甘春。(本報檔案照)

加密幣平台「酷幣」認罪 罰金3億、2華裔創始人離職

2025-01-31 07:08
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
「金門食品公司」的經理陳希表示，近年來，對中國進口商品的關稅一直增加，「老實說，我們已經習慣了」。(記者曹馨元╱攝影)

川普關稅上路 華人超市：很快看到物價變化

2025-02-03 06:50
18 India Street Apartments。取自NYC Housing Connect

紐約「平價住屋樂透」水濱公寓月租僅需1500元

2025-01-31 14:14
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？