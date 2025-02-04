CMP人力中心接受商家與機構申請雇用青少年暑期工

CMP人力中心現接受商家與機構申請雇用青少年暑期工。另有興趣學生可即日起在「紐約市青少年與社區發展局」網站申請。

「CMP人力中心」從「紐約市 青少年與社區發展局」（New York City Department of Youth and Community Development）獲得2025年青少年暑期工計劃，幫助包括高中生和大學生在內的近千名青少年安排暑期工作。

該項目旨在為16-24歲的青少年提供短期的工作和學習機會，讓他們從中獲得有益的工作經驗，了解職場文化，為日後職場做準備。暑期工的薪金全部由「紐約市青少年與社區發展局」支付，僱主可免費聘請青少年暑期實習生。暑期工計劃將會安排在2025年7月初至8月中旬，一共6週，每週25個小時。有興趣的學生可自即日起在「紐約市青少年與社區發展局」的網站https://application.nycsyep.com申請，請選擇Chinatown Manpower Project (CMP)，申請截止日期為2025年2月28日。

「CMP人力中心」也歡迎紐約市的商家與機構來登記參與這個暑期工計劃。有興趣的商家與機構可登陸官方網站https://www.nyc.gov/site/dycd/index.page，或點閱https://worksitepreapp.nycsyep.com/直接申請，選擇與Chinatown Manpower Project, Inc.(Provider)合作。每個商家或機構可申請1至40個暑期實習生名額，申請截止日期是2025年5月9日。在貴公司被認可後，主辦方會根據貴公司提供的職位分配暑期實習生。

若貴公司有興趣參與青少年暑期工計劃或想了解更多細節，請傳電郵至: [email protected]或電May:(646)292-9679或Alicia：(732)737-7116。