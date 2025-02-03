金神週末狂歡賀蛇年：動力火車震撼開唱，紅包美人醒獅賀歲！

金神農曆新年系列慶祝活動，由動力火車擔綱。

承續多年來的傳統，康州金神大賭場（Mohegan Sun Casino）將於2025年蛇年農曆新春期間舉行盛大的慶祝活動。今年的慶典將於2月8日（星期六）和2月9日（星期日）的週末精彩呈現，涵蓋音樂盛宴、傳統表演以及新春祈福等一系列節目，是美東地區農曆新年慶祝活動的重頭戲。

金神賀年活動將於2月8日晚上熱力開場，由亞洲頂級音樂組合動力火車（Power Station）在金神體育館（Mohegan Sun Arena）傾情獻上《都是因為愛 Because of LOVE》世界巡迴演唱會，用深情旋律與澎湃能量點燃新年氣氛，為賓客帶來難忘體驗。

在華語樂壇的璀璨星河中，動力火車無疑是最耀眼的雙子星之一。他們以其獨特的嗓音、深情的演繹和激昂的旋律，陪伴了一代又一代人的青春歲月。從《當》的激昂高亢，到《忠孝東路走九遍》的細膩深情，再到《愛到瘋癲》的肆意狂放，動力火車的每一首歌都像是一把鑰匙，能瞬間打開我們內心深處最隱秘的情感之門。如今，這股來自寶島台灣的音樂颶風 即將席捲美東，為樂迷們帶來一場前所未有的音樂盛宴。

金神體育館曾見證過無數音樂傳奇的誕生，而這一次，它將迎來動力火車的震撼登場。本次演出定於2月8日星期六晚上11點30分舉行，現開啟公開售票。VIP票價為$238，另有三檔票價$188、$138、$98（不包括稅金及場地設施費）。門票可於各大售票處或上網至www.iemshowplace.com購買，查詢請致電718-888-3113。

演唱會次日（2月9日）中午12時至下午2時，金神名店街將迎來傳統的財神大派紅包環節。財神爺將親臨現場，向賓客派發象徵財運與福氣的紅包，並與民眾親切合影留念。同時，美國華裔 小姐將亮相活動，陪伴賓客共同慶祝新春佳節。同日下午2時至3時，旭日廣場（Sun Patio）將舉行醒獅爆竹賀歲活動。金神大賭場管理高層將親自為醒獅點睛，同時賭場在室外亦會燃放新年炮竹驅惡辟邪，迎來新的一年好運到。隨後獅隊還會在賭場各廳及名店街巡遊，向店家及客人拜年。

今年蛇年新春慶典將以精彩紛呈的活動陪伴賓客迎接新的一年，金神大賭場邀請您與家人朋友一同共度新春佳節，祈福新年萬事如意、財源滾滾！更多活動具體詳情，請瀏覽金神中文網站mohegansun.com/888，小紅書 關注@康州金神MoheganSun，微博關注@mohegansun金神，或致電亞洲市場部貴賓免費熱線：1.877.999.9977。