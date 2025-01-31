我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭

紐約訊
美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭 一同共度難關
美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭 一同共度難關

美國中國信託銀行為協助南加州大火受災戶，將依據受災情況並提供具體方案來協助該行的商業及房屋貸款人。中國信託銀行為受到南加州大火影響的貸款人提供貸款支付寬容措施方案。此方案協助商業貸款受災戶得以延期付款，此類延期請求將根據標準信貸流程進行審核和批准。另外，此方案提供房屋貸款受災戶90天延期付款選項。如困難持續，受災貸款人可要求將貸款延長至12個月。詳情請致電1-855-215-8383或電郵至[email protected]

南加州大火災情發生後，美國中國信託銀行立即與當地非營利組織 [Shelter Partnership]合作，與中國信託銀行位於南加州洛杉磯地區的14家分行人員及客戶齊心協力，收集並捐贈總價值超過$15,000美元的救援物資，贈予給需要幫助的災情受災戶。救援物資包括嬰兒尿布，濕紙巾，瓶裝水，蛋白質能量食品、保暖衣物等，整合後一併運送至洛杉磯市中心的Dream Center，以便為受災戶提供第一線及必要的資源協助。

災情期間，美國中國信託銀行人員參加當地非營利組織 [Haven Neighborhood Services] 所舉辦的線上培訓活動，並獲得志願者所得稅援助 (VITA) 的志工認證。由於災情，洛杉磯縣居民的報稅截止日期延長至 2025 年 10 月 15 日，VITA 計劃旨為大火受災戶及需要幫助的低收入家庭提供免費報稅服務。

美國中國信託銀行竭盡所能協助南加州大火受災家庭度過難關。中國信託網路銀行與各分行將持續正常營運，提供客戶所需的金融協助。另外，於災情時期，有心人士經常冒充合法組織索取虛假捐款。溫馨提醒，請務必於捐款前再三了解各組織的歷史背景，以防詐騙。如需協助，請至南加州鄰近分行或致電1-888-308-0986。

美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭 一同共度難關
美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭 一同共度難關

貸款 加州 南加

上一則

MTA推地鐵無障礙化 華埠籲居民反饋

下一則

抽象藝術大師柯馬林個展 法拉盛揭幕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普與拉美關係緊張 中國可能從中受益

川普與拉美關係緊張 中國可能從中受益
對中強硬派的準商務部長 在提名確認聽證會說了什麼？

對中強硬派的準商務部長 在提名確認聽證會說了什麼？
華府客機撞軍機至少18死 盤點美國近30年重大空難

華府客機撞軍機至少18死 盤點美國近30年重大空難
1200戶野火災民 提告SCE電力公司

1200戶野火災民 提告SCE電力公司

熱門新聞

因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

2025-01-28 07:30
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29
已有大量紐約新移民家長因川普的移民政策不敢送孩子上學，紐約市公立學校的出勤率在其就職後兩天減少近5%。(ICE/X平台)

「怕回家看不到父母」川普新政衝擊 紐約新移民孩子不敢上學

2025-01-27 07:50
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

2025-01-29 09:25
ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

ICE啟動紐約首次突襲 逮捕多名涉暴力案件罪犯

2025-01-28 17:22
該計畫預計利用一條使用率偏低的貨運鐵路，建設連接皇后區傑克森高地與布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的輕軌線。(大都會運輸署提供)

MTA計畫造跨區快線輕軌 直通皇后區、布碌崙

2025-01-28 06:31

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況