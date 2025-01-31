亞馬遜汽車平台上現可直接將現代汽車「加入購物車」

美國各地的消費者現可直接在亞馬遜 汽車平台上透過參與的現代汽車經銷商瀏覽、訂購，以及貸款 任何新款現代汽車，並與經銷商預約取車。亞馬遜的線上汽車銷售體驗覆蓋全國54個市場，佔現代汽車銷售量的71%。這為現代經銷商提供了另一種方式來提高消費者對於經銷商庫存的注意，並為消費者提供更多便利。亞馬遜汽車與現代汽車將在今年持續加入更多市場和經銷商，以及推出更多功能。

現代汽車公司總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「在現代，我們將客戶放在我們所做的一切的中心，我們一直在尋找改善汽車購買體驗的方法。我們很高興能成為第一個讓經銷商能夠在亞馬遜汽車上銷售的品牌。這個合作能讓客戶藉由世界上最值得信賴的購物平台之一，從他們當地的經銷商來深入了解並購買他們喜歡的現代車型。這代表了汽車零售業的未來，也代表了我們重新定義汽車行銷和購買方式的承諾。」

全國宣傳活動

為了支持這個合作項目，現代汽車宣布進行廣泛的行銷宣傳活動，包含綜合夥伴關係、電視與數位影片廣告、社群媒體擴展等。全新的廣告將會強調將現代汽車「加入購物車」的樂趣與便利性，現已在電視、社群媒體平台，以及數位頻道上播出。

這支廣告以亞馬遜配送中心為背景，展示了通常從亞馬遜訂購的玩具與商品，最後從亞馬遜運輸箱中展示了2025年現代Santa Fe休旅 車。之後廣告還展示如何藉由亞馬遜汽車平台將Santa Fe加入手機上的亞馬遜購物車中。

這支廣告將在全國播出，其中包含即將舉行的職業足球和籃球比賽期間，以及在亞馬遜Prime Video平台。除了廣告影片之外，現代汽車還會透過戶外廣告、音訊、網站、付費搜尋，以及媒體合作來展示在亞馬遜平台上購車的便利性。

此外，現代汽車還會推出名為「在需要的時間裡」的一系列迷你視頻，重點宣傳輕鬆，便捷購買等主要消費者的利益。這個系列將於一月中旬至三月在數位和社交媒體平台上播出。這些視頻凸顯出日常生活中各種本應簡單但卻花費比預期更長時間的場景 (像是尋找電視遙控器)，然後展示在亞馬遜汽車平台上購買現代汽車比這些情境更容易。

亞馬遜汽車平台購車體驗

以下訊息來自亞馬遜汽車平台：

藉由亞馬遜汽車平台，客戶可以透過一個簡單便利的線上管道執行以下功能來購買現代汽車：

• 依照品牌、型號、車款、顏色，和功能來瀏覽和搜尋當地經銷商的庫存車輛。

• 選擇喜歡的車款。

• 貸款或是全額付款。

• 在線上選擇付款方式，完成結帳流程。

• 安排在經銷商的取車時間。

透明、無須講價的定價

亞馬遜汽車平台提供由經銷商制定的透明定價，無需討價還價。客戶結帳時看到的價格就是實際支付的價格，包含所有稅金與費用。

更多現代汽車經銷商將持續加入亞馬遜汽車平台。租賃和擴大貸款選擇等功能將在今年年初陸續推出。

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北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據近期的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。