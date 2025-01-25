布朗．柏德提高眾人防治前列腺病症意識 首次參加世界日報LED全球新春拜年活動

數年前，布朗．柏德因不遺餘力地推動治療前列腺癌而獲得紐約州參議院頒獎褒揚。

在美國積極倡議防治前列腺（攝護腺）病症的凱文．柏德(Kevin Byrd)暨布朗．柏德基金會(Brown Byrd Foundation Inc.)，今春首次參加世界日報組織的LED全球新春拜年活動，地點在紐約市中城時報廣場一號大屏，日期為農曆除夕前一天至年初二，即2025年1月27日（周一）至1月30日（周四）連續四晚，敬請各界關注該基金會帶來的節慶祝福以及健康資訊。

於此同時，2025年2月2日（周日）晚上10時至10時一刻，尼加拉瓜 瀑布亮燈委員會將再次以藍色燈光照亮瀑布，以表彰凱文．柏德暨布朗．柏德基金會對於倡導前列腺癌治療進而挽救生命所做出的重大貢獻，並且慶祝第17屆年度國際前列腺癌宣傳日。自2013年2月2日開始，該委員會連續第13年批准以尼加拉瓜瀑布藍色照明，表揚柏德及柏德基金會的不凡成就。柏德前後十三次獲得尼加拉瓜瀑布亮燈表揚，是世上獲獎最多的防治前列腺癌之倡導人。

凱文‧柏德是布朗‧柏德基金會總裁，曾任「美國100名黑人」的健康主席和紐約州最大的非裔 美國商會---長島非裔美國商會的健康主席。2023年3月，凱文·柏德家鄉---紐約上州 優提卡市（Utica, NY）的奧奈達縣歷史中心博物館檔案中心（Oneida County History Center Museum Archive Center）曾舉辦名為「歷史創造者： 向當代非裔美國人致敬」的特別展覽。期間，一併舉行凱文·柏德青銅雕像揭幕儀式。柏德是首位因在全球促使大批男性及早做前列腺癌檢測，防患於未然，而獲塑像表彰的唯一在世非裔美國男性。在他長達35年的防治前列腺癌生涯中，總共受到全國一百多位市長和政府官員的褒獎，並獲得了100多項褒揚令。

自1989年起，即凱文·柏德9歲時，他已在家鄉優提卡市，表現出對社區服務的高度熱忱。打從1999年以來，即凱文·柏德19歲起，他即因祖父罹患前列腺癌去世，而立志投身倡導前列腺癌覺醒的大業，成為全球最年輕的前列腺癌知識宣傳倡議人。有鑑於此，優提卡市選定10月1日為凱文·柏德日，並由優提卡市共同委員會指定在該市的池塘巷（Pond Lane）兩端標誌下方，放置榮譽街道「Brown Byrd Lane」標誌，讓更多世人得知凱文·柏德的非凡事蹟。

有關柏德受到美國和國際上世界領袖的一致推崇以及更多相關資料，或有意捐款給布朗．柏德基金會，請上網: http://www.brownbyrdfoundation.org，電話: (212)709-8335，地址： 30 Wall St, 8th Fl., NY, NY 10005。