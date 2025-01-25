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賀歲迎春 共享醬香盛宴聯合酒業協貴州貴酒揚帆北美

紐約訊
賀歲迎春「貴系列」年份酒，包括貴5、貴10、貴15及貴30四款佳釀
賀歲迎春「貴系列」年份酒，包括貴5、貴10、貴15及貴30四款佳釀

聯合酒業作為貴州貴酒的美國獨家經銷商，向世界日報讀者拜早年．賀歲迎春，將全力協助品牌國際化，開拓海外市場．

貴州貴酒集團位於全球公認的醬香核心產區——茅台鎮，其前身為成立於1950年的國營貴陽酒廠。作為中國醬香白酒的高端品牌，貴州貴酒傳承超過70年的匠心工藝，秉承「以匠心傳承技藝，以良知釀造美酒」的理念，致力於打造集品質與文化於一身的頂級醬香白酒。

日前推出的「貴系列」年份酒，包括貴5、貴10、貴15及貴30四款佳釀，正式亮相北美市場。這四款產品以「12987」醬酒工藝為基礎，經多年陶壇老熟，酒體更加醇厚，展現獨特綿柔醬香風味，滿足不同高端消費群體的需求。作為中國醬香酒的高端典範，「貴系列」以「醬香之上是老酒，老酒之上是綿柔」的品牌理念，為北美市場帶來前所未有的味蕾體驗，開啟全球化新篇章

聯合酒業擁有一支年輕化、專業化的團隊，既深諳白酒文化，又熟悉美國市場運作，與傳統白酒分銷商有所不同。公司致力於拓展白酒在美國的影響力，目標不僅局限於華裔群體，而是進一步覆蓋更廣泛的亞裔社區，最終進入美國主流市場。通過與中國排名前三的白酒巨頭洋河集團的戰略合作，聯合酒業正全力推動白酒的國際化進程，開創更廣闊的全球市場前景。

聯會酒業聯繫電話:516-558-3333

地址: 805 3rd Ave., NY , NY 10022

亞裔 華裔 世界日報

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