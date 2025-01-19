日本將對外籍觀光客實施新的入境手續制度 - 從台灣開始，並按照計劃逐步擴大實施範圍

日本 總讓人聯想到東京絢麗的霓虹燈、京都古樸的寺廟、傳統的茶道文化、未來感十足的新幹線列車，以及熱鬧的櫻花節等美妙的事物，許多人都夢想著去日本旅行，也不足為奇了。

經過多年的疫後復甦以及觀光業的顯著躍升，該國政府開始採取措施簡化對外籍遊客的日本入境要求，首先從台灣開始實施，並逐步擴展至其他國籍。

以下為您提供有關日本新入境手續系統的一切資訊，以及新的制度對未來旅行的意義。

為何日本要引進新的入境制度？

就如任何政府政策的轉變，許多民眾對日本新實施的遊客入境制度背後的原因都感到好奇。

根據旅遊業新聞匯總網站 Skift 的報導，「截至一月份，日本有超過 79,000 名非法逾期居留者，比十年前多了約 20,000 人。根據日本政府的資料，其中近 63% 的人是持短期簽證 入境該國。」

逾期居留者人數的增加，促使日本政府重新評估並收緊入境手續的規定，以求在好客的旅遊環境與有效的邊境管理之間取得平衡。

大多數免簽證旅客通常可在日本停留 14 到 90 天不等，實際天數視其護照 而定。以持有台灣護照的人士為例，台灣公民可訪日長達 90 天而無需申請簽證。

泰國和印尼 公民可造訪日本並停留至多 15 天；卡塔爾和阿拉伯聯合酋長國公民可入境停留至多 30 天；歐盟 國家、美國和加拿大公民可免簽證訪日至多 90 天。

新的日本入境系統是什麼？

日本旅行授權電子系統英文簡稱為 JESTA，是受美國 ESTA 系統的啟發而仿效。

在新制的 JESTA 系統下，來自 70 多個免簽證國家的旅客需在出發前填寫申請表。表格要求旅客提供有關自己的資訊，包括全名、出生日期和地點，以及護照詳細資料（護照號碼、國籍、簽發日和到期日）。

雖然細節尚待確定中，許多專家認為旅客也將被問及一般旅行計劃，例如預定的出入境日期、計畫在日本境內的旅行地點，以及可能的聯絡人（即當地聯絡人或飯店的電話號碼）。

日本政府的目標是在 2030 年之前引進該系統，目前研發工作已在進行中。在系統全面啟動之前，會先運行試用階段，在試用階段中，旅客資訊將與旅客「黑名單」進行比對。航空公司將有權拒絕身上帶有旗幟的人士登機。

與此相關的是，日本政府也決心在 2030 年以前達到每年接待 6,000 萬名遊客的目標，並且將遊客消費提高至 15 兆日圓（約 960 億美元）。

超過 70 個國家的公民將必須使用 JESTA 系統，包括歐盟內所有 27 個國家、加拿大、香港、印尼、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、南韓、美國和英國等。

有關 JESTA 的更多資訊，將在接近 2030 年推出的日期公佈。

日本最熱門的景點有哪些？

隨著 JESTA 即將實施，以下為您介紹 5 個日本熱門旅遊名單上首選的必訪景點。

東京

東京作為日本的首都，完美融合了超現代化的城市景觀和傳統寺廟。舉凡霓虹閃爍的澀谷街道、歷史悠久的淺草區以及極具標誌性的明治神宮等等，東京擁有無盡的購物、餐飲和娛樂選擇。許多旅客會選擇以東京為整趟日本之旅的基地，也不足為奇！

京都

京都最大的特色是擁有古色古香的寺廟、寧靜的庭園和歷史悠久的茶館，是日本文化遺產的核心所在。最受歡迎的景點包括伏見稻荷神社及其著名的紅色鳥居、金閣寺和嵐山竹林。

大阪

大阪以其美味的街頭小吃和幽默的當地文化而聞名，是一座充滿活力的城市，為您呈現不同的日本風情。旅客可遊覽大阪城、觀賞梅田藍天大廈空中庭園的美景，或是造訪有絢麗霓虹燈、著名的固力果跑跑人招牌的娛樂區道頓堀。

北海道

北海道是日本最北端的島嶼，非常適合大自然愛好者，一年四季都有美麗的風景。冬季，新雪谷聯合滑雪場吸引了來自世界各地的遊客，而夏季則有生機勃勃的花田 - 尤其是富良野的薰衣草田。一年一度的札幌冰雪節除了展示冰雕，還有許多冬季節慶活動，也是一大看點。

富士山

日本最具標誌性的景點 - 富士山，是必訪的景點之一。在夏季月份，許多遊客會選擇登山健行，但對於喜歡多樣化風景的人而言，周圍的富士五湖地區擁有獨特的景色和活動，例如划船和健行。