邵逸寧醫師痛症治療經驗豐富從專業角度解決疼痛問題 改善生活品質

邵逸寧醫師淺談日常疼痛管理，建議僑胞尋求專業診斷和治療。

「很多患者都會問我，醫生，我的關節 疼痛是否需要手術？其實，不是所有的疼痛都需要走到這一步。」邵逸寧醫生說道。邵醫生是一位經驗豐富的西醫師痛症專家，深造於全美頂尖的西奈山醫院和紐約大學 醫院。邵醫生指出，許多腰椎、頸椎和關節疼痛或不適問題，其實可以通過微創治療和精確注射療法來緩解，而無需進行大範圍手術。對於許多長期忍受慢性疼痛的患者，邵醫生強調，治療的目標不僅是緩解疼痛，更是要幫助患者重拾生活品質。

如何管理日常疼痛？邵逸寧醫生建議道：

一、適當運動但避免過度負荷： 例如，如果您的膝蓋疼痛，嘗試低衝擊的運動，如游泳或騎自行車，避免過度行走或跑步。

二、避免久坐： 長時間坐姿會增加腰椎壓力，建議每隔30分鐘站起來活動一下。

三、盡早尋求專業治療： 如果疼痛持續超過三個月，請一定要尋求專業的診斷和治療。早期治療總是比延誤後再治療更有效。

邵逸寧醫生深耕痛症治療多年，精於診治腰椎、頸椎疼痛及椎間盤突出、坐骨神經痛、各類關節疼痛（肩膀、膝蓋、手肘）等問題，並擅長處理術後慢性疼痛及慢性炎症相關的筋膜炎、骨質增生等病症。他注重從根源解決疼痛問題，致力於讓患者重拾舒適健康的生活。診所採用多種創新療法，包括微創脊柱支撐矯正術，以最小的創傷幫助患者快速恢復正常生活；幹細胞及血小板注射療法，專為慢性疼痛設計，效果顯著且安全；同時根據患者的具體需求提供個性化療程，結合現代醫療技術與專業經驗，為患者量身打造最適合的綜合治療方案。

診所地址：97-45 63rd Dr, Suite 1D, Rego Park, NY 11374

諮詢熱線：(347) 773-1178

網站：www.shaomedicalpc.com

「疼痛是身體給您的警告，而解決疼痛則是我們專業的使命。」邵逸寧醫生真誠邀請您前來診所，與我們一起踏上健康之路！