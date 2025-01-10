孩子尿液異常勿忽視 《血尿：了解孩子健康的重要訊息》

本期講座紐約長老會皇后醫院兒科腎病科專家劉得安醫師(Diane Liu, MD, MSc)主講。（圖由紐約長老會皇后醫院(NYPQ)／提供）

為提升社區居民對健康的認知與關注，世界日報 與紐約長老會皇后醫院 (NewYork-Presbyterian Queens)攜手合作，推出了一系列線上健康講座，旨在普及健康知識，促進預防醫學，並提供權威專家的實用建議。最新一期的線上講座《血尿：了解孩子健康的重要訊息》已於本月在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正式上線，由紐約長老會皇后醫院兒科腎病科專家劉得安醫師(Diane Liu, MD, MSc)主講，深入淺出地解析孩子尿液中血跡可能的原因及應對方法。

孩子尿液中出現血跡（血尿）可能令人擔憂，但它比您想像的更常見且通常可控。無論是肉眼可見的血尿，或是透過實驗室檢測發現的顯微鏡下血尿，原因可能包括泌尿道感染、腎結石、泌尿系統結構異常或遺傳因素。有些情況下，可能找不到具體原因，這種”特發性血尿”通常是良性的。早期發現是保護腎臟健康的關鍵，因為腎臟疾病在嚴重之前往往沒有明顯症狀。幫助孩子維持腎臟健康的方法包括充足飲水、均衡飲食、規律運動以及良好的如廁習慣。此外，定期帶孩子進行體檢，可以及時發現高血壓或生長緩慢等早期腎臟病訊號。從現在開始行動，用科學的照護為孩子的健康保駕護航！

紐約長老會皇后醫院在多個地點提供頂尖且廣泛的兒科醫療保健服務。我們在法拉盛本院內設有 Theresa Lang 兒童門診中心：普通兒科、小兒腎病科、小兒神經內科、小兒腸胃病科 (電話718-670-1800) 和小兒肺科, 哮喘和過敏/免疫科 (電話718-670-1920) 。新鮮草原：普通兒科 (電話718-670-2899) 和多個兒科專科門診服務-心臟病 科、腸胃病科、神經科、外科和泌尿科 (電話718-670-2468) 。同時，我們與共同醫療系統內的科曼斯基兒童醫院（NewYork-Presbyterian Komansky Children’s Hospital）和摩根斯坦利兒童醫院（NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital）一起在溫馨、以家庭為中心的環境中提供更便民的全面醫療服務。如需更多信息，請致電 718-670-1800或聯繫社區健康發展部718-670-1178。

世界日報作為社區的橋樑，不僅為讀者提供實時的新聞報導，還不斷透過創新方式推廣健康資訊，幫助華人社區建立健康生活方式。長期與紐約長老會皇后醫院合作的線上健康講座，旨在讓更多居民能在家中便捷地獲取專業的健康資訊。主題圍繞在民眾最為關注的日常健康議題，並針對不同的醫學科目作深入解析。本期線上講座《血尿：了解孩子健康的重要訊息》影片，網址：https://bit.ly/2024bloodurine，看完影片回答問題，可參加$25Amazon禮卡抽獎，網址：https://bit.ly/2025nypq01。