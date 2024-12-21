我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

法拉盛雞欄提供免費送貨上門服務 皇后區購滿$40長島週六購滿$80

紐約訊
位於賓州的農場有充足空間給家禽走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美、脂肪少。
位於賓州的農場有充足空間給家禽走動，餵食健康飼料，肉質嫩滑鮮美、脂肪少。

法拉盛雞欄(Flushing Live Poultry)由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，以供應自家賓州飼養場知名。年終回饋推出買十送一再送新鮮土雞蛋一打，還提供送貨上門服務，皇后區訂購滿$40家禽免費送貨，每週六長島區域顧客訂購滿$80家禽免費送貨(限在36出口以下)，電話訂貨通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡。

買十送一優惠包括三黃雞，黃毛公雞，大番鴨，台灣土雞，珍珠雞；累計買10隻即送５磅以下三黃雞一隻，和一打新鮮土雞蛋。（憑卡蓋章，僅限店裡消費使用。）

鳯凰雞欄成立５０年來，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。農場放養雞包括中式料理中最受歡迎的紅毛(三黃)走地雞，水鴨，番鴨，鵝 ;進補用的烏骨（竹絲）雞，還有黑毛上雞、蘆花公雞母雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔。

傳統上，華人喜歡食雞，且對食材有很高的品味與要求，因此普通超市或炸雞店所出售的雪藏白肉雞未必能對得上僑胞們的胃口，而且都經過泡水處理。大多數僑胞都會購買一些肌肉較結實的「走地雞」來享用。法拉盛雞欄除現代化方法飼養雞隻外，更精選純粹天然的飼料——大豆、麥皮、粟米作為飼料，絕不用荷爾蒙飼料催大雞隻，讓雞隻有足夠空間進行自由活動。其所飼養的三黃走地雞，肉質緊密細緻、皮下脂肪少、雞味濃鬱，絕非一般雞隻可以比，因此深受各大餐館及家庭主婦的喜愛。

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355(大學點BP加油站旁)，七天營業，電話：929-200-7788(8am-4pm)。

法拉盛 華人 雞蛋

上一則

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

下一則

台灣會館老人中心 歡慶聖誕暨會長交接
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛地下賭檔 疑遭國安局突擊搜查

法拉盛地下賭檔 疑遭國安局突擊搜查
聖瑪麗精緻烘焙已在華埠隆重開幕 美好的一天就從聖瑪麗開始

聖瑪麗精緻烘焙已在華埠隆重開幕 美好的一天就從聖瑪麗開始
老成都聖誕新年2-10人套餐全場滿額酬賓 最高可享50元折價

老成都聖誕新年2-10人套餐全場滿額酬賓 最高可享50元折價
法拉盛可樂娜公園浮屍 查為46歲李姓華女 死因不明

法拉盛可樂娜公園浮屍 查為46歲李姓華女 死因不明

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單