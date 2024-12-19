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老成都聖誕新年2-10人套餐全場滿額酬賓 最高可享50元折價

紐約訊
圖:老成都川菜美食多不勝數，道道令人唇齒留香。酬賓活動切勿錯過。
圖:老成都川菜美食多不勝數，道道令人唇齒留香。酬賓活動切勿錯過。

法拉盛老成都重新開幕至自以正宗川菜風味，物美價廉而吸引了廣大川粉前來體驗。鑑於聖誕新年即將來臨，除備有二至十人套餐選擇更不計成本的推出「全場滿百減額」，最高$50優惠。物超所值，千萬別錯過。

老成都川菜館一直是紐約美食地圖上的一顆璀璨明珠，15年來以其正宗的四川菜餚和親民的價格而聞名。這家餐館的特色菜包括酸菜魚和燒雞公，都是用傳統的四川烹飪方法精心製作的。酸菜魚以其酸辣可口、魚肉嫩滑而受到食客的喜愛，而燒雞公則以其香辣入味、肉質鮮美而聞名。老成都川菜館不僅提供美味的菜餚，還有著溫馨的用餐環境，讓人仿佛置身於四川的老街小巷中。無論是家庭聚餐還是朋友小聚，這裡都是一個絕佳的選擇

面對華人餐飲競爭激烈，內卷嚴重，法拉盛老店已經寥寥無幾，老成都秉承傳統特色、不改川菜本色，能在競爭激烈的華人餐飲市場屹立不倒，著實不易。煥然一新的全新裝潢，古樸典雅，環境優美。不惜重金聘請成都本地江湖菜師傅，把國內目前最盛行的江湖菜帶到紐約，及華人圈著名，前膳坊冷菜師傅蔣明華師傅掌杓冷菜。知名冷菜-麻辣牛肉干、堪稱一絕的夫妻肺片、芥末鴨掌都將重現法拉盛。手工煩瑣的麻辣牛肉干每日限購，敬請提早預訂。

清爽的碗豆粉配以蒜末，豆豉等調味，老成都帶您品嚐發源舫川北南充市的知名美食-川北涼粉，口感爽滑、酸辣開胃，簡直是美呆了。好吃到飆淚，美味直衝腦門的芥末鴨堂也是老成都的必吃美食。在湯汁里的去骨鴨掌，帶著芥末清香腌 製入味，辛辣爽口不油膩，爽得直衝腦殻，令人大呼過癮。

冬季熱品-成都老砂鍋菜，可謂是砂鍋界的成都味，砂鍋滋滋響，煙火滿當當、油潑水煮肉片、熱辣滾燙、酸辣粉是成都空運的粗粉條、熗涼粉獨此一家、吃完唇齒留香回味無窮。

老成都就是新派川菜的代表。川菜取材廣泛，調味多變，菜式多樣，口味清鮮醇濃並重，善用麻辣調味，並以其別具一格的烹調方法和濃郁的地方風味聞名，融會了東南西北各方的特點，博采眾家之長，善於吸收和創新。即日起更有老成都新張酬賓

全場消費滿百減$20:二百減$50：三百減$50，歡迎闔府光臨。

。老成都地址：37-17 PRINCE ST., UNIT 2 FLUSHING, NY 11354  電話:718-886-5595

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