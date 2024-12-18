天氣冷颼颼來一道美味的麻油雞法拉盛雞欄 土雞３吃

麻油雞是台式進補菜最經典的一款。當中的食材——雞肉、麻油、薑更是好處多多。

麻油雞不只是台灣人的家鄉味，也代表著媽媽對孩子的愛。紐約冬天寒風刺骨，來上一碗滋潤溫補的湯品來進補，除了滿足口腹之慾外，麻油雞也有促進血液循環的好處。

在台灣吃的麻油雞大多是用土雞來料理，才能燉煮出濃郁的湯頭，和口感Q彈的雞肉。雞胸肉久煮容易柴，麻油雞可以用雞腿和雞翅的部分。雞胸肉可以用來做雞肉飯或鹹酥雞，脖子和雞架骨可以留著熬湯。土雞（走地雞)一雞三吃。

食材：全雞, 1隻老薑, 1大塊麻油, 3大匙米酒, 500ml冰糖, 1匙鹽, 1茶匙枸杞。

料理步驟步驟 1：將老薑切薄片，枸杞洗淨泡水；

步驟 2：把雞肉切成適當大小，用剁的或用廚房剪刀都可以。

步驟 3：冷鍋下麻油和薑片，用小火煸薑片，火太大會轉苦，慢火煸到薑片的邊邊蜷曲。

步驟 4：雞肉塊下鍋，轉大火把雞肉煎到表皮變成金黃色，雞皮逼出的雞油讓麻油雞的香氣更棒。

步驟 5：加入米酒和水直到淹過雞肉，湯滾了之後轉小火燉煮10分鐘。

法拉盛 雞欄(Flushing Live Poultry)由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，現推出季節大特惠，買十送一再送新鮮土雞蛋 一打。 該店提供送貨上門服務，皇后區訂購滿$40家禽免費送貨，每週六長島 區域顧客訂購滿$80家禽免費送貨(限在36出口以下)。歡迎新老客戶電話訂貨；通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡。

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鳯凰雞欄成立５０年來，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。農場放養雞包括中式料理中最受歡迎的紅毛(三黃)走地雞，水鴨，番鴨，鵝 ;進補用的烏骨（竹絲）雞，還有黑毛上雞、蘆花公雞母雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔。

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