我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

天氣冷颼颼來一道美味的麻油雞法拉盛雞欄 土雞３吃

紐約訊
麻油雞是台式進補菜最經典的一款。當中的食材——雞肉、麻油、薑更是好處多多。
麻油雞是台式進補菜最經典的一款。當中的食材——雞肉、麻油、薑更是好處多多。

麻油雞不只是台灣人的家鄉味，也代表著媽媽對孩子的愛。紐約冬天寒風刺骨，來上一碗滋潤溫補的湯品來進補，除了滿足口腹之慾外，麻油雞也有促進血液循環的好處。

在台灣吃的麻油雞大多是用土雞來料理，才能燉煮出濃郁的湯頭，和口感Q彈的雞肉。雞胸肉久煮容易柴，麻油雞可以用雞腿和雞翅的部分。雞胸肉可以用來做雞肉飯或鹹酥雞，脖子和雞架骨可以留著熬湯。土雞（走地雞)一雞三吃。

食材：全雞, 1隻老薑, 1大塊麻油, 3大匙米酒, 500ml冰糖, 1匙鹽, 1茶匙枸杞。

料理步驟步驟 1：將老薑切薄片，枸杞洗淨泡水；

步驟 2：把雞肉切成適當大小，用剁的或用廚房剪刀都可以。

步驟 3：冷鍋下麻油和薑片，用小火煸薑片，火太大會轉苦，慢火煸到薑片的邊邊蜷曲。

步驟 4：雞肉塊下鍋，轉大火把雞肉煎到表皮變成金黃色，雞皮逼出的雞油讓麻油雞的香氣更棒。

步驟 5：加入米酒和水直到淹過雞肉，湯滾了之後轉小火燉煮10分鐘。

法拉盛雞欄(Flushing Live Poultry)由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，現推出季節大特惠，買十送一再送新鮮土雞蛋一打。 該店提供送貨上門服務，皇后區訂購滿$40家禽免費送貨，每週六長島區域顧客訂購滿$80家禽免費送貨(限在36出口以下)。歡迎新老客戶電話訂貨；通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡。

買十送一優惠包括三黃雞，黃毛公雞，大番鴨，台灣土雞，珍珠雞；累計買10隻即送５磅以下三黃雞一隻，和一打新鮮土雞蛋。（憑卡蓋章，僅限店裡消費使用。）

鳯凰雞欄成立５０年來，堅持自由放養，嚴禁使用任何類固醇或抗生素，所有自養活家禽全屬純天然成長。農場放養雞包括中式料理中最受歡迎的紅毛(三黃)走地雞，水鴨，番鴨，鵝 ;進補用的烏骨（竹絲）雞，還有黑毛上雞、蘆花公雞母雞、珍珠雞、老母雞、番鴨、水鴨、鵝、乳鴿、鵪鶉、火雞及兔仔。

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355(大學點BP加油站旁)，七天營業，電話：929-200-7788(8am-4pm)。

法拉盛 雞蛋 長島

上一則

今年有望嗎？紐約「白色聖誕」愈來愈罕見 上次是2009年

下一則

「軟實力」作者：川普再上台 美中關係緩和還要幾十年
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區大學點槍擊案 女子遭爆頭身亡 另有1男受傷

皇后區大學點槍擊案 女子遭爆頭身亡 另有1男受傷
大都會公園及賭場建案 皇后區長「有條件」同意

大都會公園及賭場建案 皇后區長「有條件」同意
新春中華文化研習班 首次見面會

新春中華文化研習班 首次見面會
劉醇逸攜手Helms Bros 發大衣助20小學弱勢學生

劉醇逸攜手Helms Bros 發大衣助20小學弱勢學生

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
華男再引ADA法案，提告第52家華埠餐館。(記者劉梓祁╱攝影)

獨／華男引ADA法案「缺無障礙設施」 9年來提告了逾50家華埠餐館

2024-12-10 19:19
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
聯合健保執行長遭槍殺事件，在事發的一周內引發大量討論，眾多華人表達了對美國醫療系統的不滿，「小病靠忍，大病等死」。(路透)

健保CEO命案引發醫療制度討論 華人大吐看病苦水

2024-12-12 19:38
美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊(站立者)。2022年檔案照。（記者和釗宇／攝影）

紐時指陳善莊「親中掮客」 華社憂遭汙名化

2024-12-11 12:32

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世