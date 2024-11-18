金神大賭場感恩節盛宴親友相聚享用佳餚首選

金神大賭場推出感恩節特別送食。

金神大賭場TAO Asian Bistro & Lounge Todd English's Tuscany 與 The Lansdowne Irish Pub & Music House 推出感恩節特別美食。

感恩節不想下廚做菜？來金神大賭場享用美味佳餚吧！ TAO Asian Bistro & Lounge、Todd English's Tuscany 與 The Lansdowne Irish Pub & Music House 將於11月28日星期四推出風味十足的感恩節特別美食！此外，Michael Jordan's Steak House、MJ23 Sports Bar & Grill、Sol Toro、Frank Pepe Pizzeria Napoletana也將推出感恩節特別菜餚。金神大賭場購物中心、Portal與Chocolux還為假期季節推出多項優惠活動。

TAO Asian Bistro & Lounge 將推出特製烤鴨餃子，配以四川蒜蓉醬、調味無花果，以及酸梅醬，售價為$25。

想享受全套三道菜感恩節盛宴，不妨前往Todd English's Tuscany，這裡將提供每位$50的特別套餐。第一道菜為烤梨與藍紋芝士沙拉，搭配糖漬核桃 、石榴醬、芝麻菜和香醋。主菜則是用鼠尾草鹽水醃製的火雞，佐上馬鈴薯餡料 、烤菜根、甜薯配核桃碎、培根芥末小甘藍、葡萄酒蔓越莓醬及鼠尾草火雞肉汁。第三道也是最後一道甜點，賓客將品嚐核桃麵包布丁配意式香草冰淇淋。

The Lansdowne Irish Pub & Music House 將推出$15的特製火雞漢堡、$32的烤火雞大餐、以及$12的特色甜點。特製火雞漢堡由火雞胸肉、切達芝士與辣根蔓越莓醬組成，夾於鬆軟的布里歐面包中。烤火雞大餐包括自家烤製的火雞胸肉、土豆泥、火雞肉汁、蔓越莓醬、炒豌豆、青豆、花椰菜，搭配蘋果餡料。

Frank Pepe Pizzeria Napoletana 全新推出的秋季特別Quattro Formaggio披薩，現已限時上架，這款披薩以意大利番茄醬、莫扎里拉、阿西亞哥、瑞可達及佩科里諾羅馬諾芝士點綴，撒上橄欖油，鋪於經典酥脆的披薩餅底上。

即日起至12月31日，在Michael Jordan's Steak House、MJ23 Sports Bar & Grill 或Sol Toro每購買$100的禮品卡，即可獲贈一張價值$20的附加優惠券(可於2025年1月2日至4月30日期間使用)。

即日起至11月30日，在Portal消費$150、$250或$350，即可獲得相應的$20、$40或$60的折扣，於下一次購物使用，折扣有效期至12月31日。

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