truSculpt flex 增肌塑型你是否在尋找更好的增肌方式?

truSculpt flex 增肌塑型前後對比照片圖

想增加肌肉質量、突顯曲線，想突破瓶頸期和受傷不能運動的替代方案，法拉盛 醫美中心(Flushing Medical Spa)向僑胞推介truSculpt flex增肌塑形儀滿足你的鍛鍊需求。

truSculpt flex是一種非侵入性的肌肉塑形設備，無恢復期。肌肉塑形是根據患者的健康水準、形狀和目標量身定制的。這種肌肉塑形的治療使用三種不同的治療模式，以一種獨特的肌肉電刺激方法，針對特定的肌肉群，覆蓋了該行業提供的最大治療區域。

治療方案通過複製強化的扭轉、深蹲和仰臥起坐動作來模擬不同的鍛煉。低水準的能量在高強度下實現深層肌肉收縮。典型的治療方案包括間隔2-4天的4個療程，平均結果為肌肉生長增加30%，結果在一個月內明顯，3個月內獲得最佳結果。

臨床中，truSculpt flex 增肌塑型不僅增加新陳代謝，減少膝關節 的負重，增加活動靈活度。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。 預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）