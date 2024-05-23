牛奶喝多惹的禍？當心孩子貧血延緩發育

兒童及青少年專科、兒童血液/腫瘤專科陳偉雄醫生

家長們大多認為，牛奶 營養豐富，利於孩子成長發育。但您是否知道，如果牛奶沒有喝對，可能會引發兒童貧血？

紐約百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科、兒童血液/腫瘤 專科醫生陳偉雄（Wei Seong Tan, MD）指出，在兒童貧血病例中，缺鐵性貧血最為常見。這與孩子營養攝入不均衡有很大關係。以一位三歲的小病人為例，這個孩子每週能喝掉近三加侖的牛奶，但不吃任何其他食物。最終她被診斷為缺鐵性貧血。

陳偉雄醫生表示，一些家長認為牛奶很有營養，就放任孩子喝奶，而沒有及時添加輔食。其實，牛奶雖有營養，但其中的鐵含量極低。而且鐵質的轉化容易受牛奶中高磷、高鈣的影響 ，難以被人體吸收。再加上輔食的缺乏會造成營養不夠全面均衡，這就容易導致缺鐵性貧血。

兒童缺鐵會影響孩子的生長發育，它的表現包括疲倦虛弱、活動能力低下、神經發育受損、注意力不集中、情緒多變、不安腿（抖腿）綜合症、異常愛吃冰的東西等。家長要重視孩子對鐵質的攝入，預防缺鐵性貧血。

從孩子一歲左右開始，家長就要關注輔食營養，督促孩子攝取足量的紅肉（如牛肉、羊肉、豬肉）、綠色蔬菜（如菠菜、菜心）以及深色豆類（如紅豆、綠豆、黑豆），及早幫孩子建立良好的飲食習慣。有缺鐵性貧血的孩子可以口服鐵劑補充鐵質。如果貧血太過嚴重，家長應考慮讓孩子通過靜脈注射鐵劑。這是一種快速、高吸收率的補鐵方法，可以快速改善貧血問題，減少貧血對兒童發育的不良影響。

陳偉雄醫生還強調，不是所有的貧血都是由缺鐵導致的。例如青春期的女生因月經不穩定且量大，容易出現失血性貧血。其他常見的兒童貧血原因還包括地中海貧血症、免疫性溶血、骨髓造血功能障礙等。因此，醫生建議家長要帶孩子定期體檢篩查貧血，找出兒童貧血的真正原因再對症治療。

陳偉雄醫生目前在百康仁德旗下診所駐診。陳醫生可提供新生兒、兒童和青少年保健檢查、疫苗接種、慢性病管理、發育篩檢和評估等服務。陳偉雄醫生還可提供兒童常見貧血診斷，以及有關白血球疾病、血小板疾病、出血性疾病、凝血障礙的診療服務。

兒童及青少年專科、兒童血液/腫瘤專科醫生陳偉雄（Wei Seong Tan, MD）診所：紐約法拉盛 凱辛娜大道42-11號1C室，電話：（718）886-0068。