佐登微爾醫美診所 愛媽媽孝親大放送 全方位肌膚抗衰療程買一送一
佐登微爾醫美診所甫自上月開幕以來，廣受社各界熱烈支持和歡迎，為答謝各界的愛護， 並祝慶母親節的到來，該診所現正推出愛媽媽孝親專案（限5/10-5/11/2024二日） 全方位肌膚抗衰療程買一送一大放送，並再推出「母親節歡樂大方送」，加入會員$3990，即現金返點$3990，另附贈母親節精緻禮品，限量前100名，送完為止，欲洽從速，以免向隅。
佐登微爾醫美診所醫師團隊由美國首席整形外科醫師何濬 (Plastic Surgeon Dr. John J. Ho)、擁有台灣和美國的雙重家庭醫師資格的專業醫師翁健翔(Dr. Joey Weng)以及擁有護士專業執照的護理人員組成，為社區提供有保障的一站式的安心醫美服務。何醫生針對年輕美麗新秘訣說明為何最新“ 血漿幹細胞蛋白肽自體生長因子”能令容顏迅速回春：隨著年齡的增長，人體的膠原蛋白等營養逐漸流失，這極大地影響了人體的自我修復和肌 膚再生的速度， 而「佐登妮絲集團」旗下之頂級醫學美容 品牌「佐登微爾醫美診所 」 (Jourdenwell Aesthetics)，利用目前火熱的細胞再生技術 PRP治療，不僅幫助迅速恢復細胞再生，還能使面容重現青春活力!
PRP（ Platelet-rich plasma）意為「高濃度血小板血漿」。 因為人體的血 小板在高濃度狀態下，能夠產生具有細胞粘合功能的蛋白質(fibrin，纖維連接蛋白、纖 粘蛋白)，可以促進血小板大量分泌含有促進傷口癒合及細胞再生的9種生長因子，所以 PRP也叫做富含生長因子血漿(PRGFs)。实际應用中， PRP是指抽患者自己的血液， 離心後抽出高濃度血小板及生長因子(自體高濃度血小板血漿)， 再注射回到患處，促進患處血管新生，膠原蛋白增生，細胞再生以及組織修復。PRP優勢是取自於自體，安全性高，且無免疫排斥反應。「佐登微爾醫美診所 」 (Jourdenwell Aesthetics)與美國最權威的頂級品牌 DrPRP藥廠授權合作，運用美國FDA認證的的分離技術與藥品材料，擁有獨家國際專利血漿蛋白肽2次 分離的技術，可有效改善肌膚紋理、腹部妊娠、手術疤痕、痘疤凹洞、頭 皮生髮等。
1、除皺2、填充祛疤3、優化膚質4、深層抗衰5、淡化色斑6、促進頭髮再生等。何醫生提醒：坊間有很多PRP的療程技術，只有1次分離，其功效亦大打折扣。
任何醫美和整型相關問題，歡迎洽詢佐登微爾醫美診所：
地址: 136-82 39th Ave, Ground Floor, Flushing, NY 11354 預約電話:718-866-0022。
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