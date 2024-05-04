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佐登微爾醫美診所 愛媽媽孝親大放送 全方位肌膚抗衰療程買一送一

紐約訊
佐登微爾醫美診所，由整型醫生及內科醫生帶領擁有專業執照的護理人員為社區提供一站式的安心醫美服務。
佐登微爾醫美診所，由整型醫生及內科醫生帶領擁有專業執照的護理人員為社區提供一站式的安心醫美服務。

佐登微爾醫美診所甫自上月開幕以來，廣受社各界熱烈支持和歡迎，為答謝各界的愛護， 並祝慶母親節的到來，該診所現正推出愛媽媽孝親專案（限5/10-5/11/2024二日） 全方位肌膚抗衰療程買一送一大放送，並再推出「母親節歡樂大方送」，加入會員$3990，即現金返點$3990，另附贈母親節精緻禮品，限量前100名，送完為止，欲洽從速，以免向隅。

佐登微爾醫美診所醫師團隊由美國首席整形外科醫師何濬 (Plastic Surgeon Dr. John J. Ho)、擁有台灣和美國的雙重家庭醫師資格的專業醫師翁健翔(Dr. Joey Weng)以及擁有護士專業執照的護理人員組成，為社區提供有保障的一站式的安心醫美服務。何醫生針對年輕美麗新秘訣說明為何最新“ 血漿幹細胞蛋白肽自體生長因子”能令容顏迅速回春：隨著年齡的增長，人體的膠原蛋白等營養逐漸流失，這極大地影響了人體的自我修復和肌 膚再生的速度， 而「佐登妮絲集團」旗下之頂級醫學美容 品牌「佐登微爾醫美診所 」 (Jourdenwell Aesthetics)，利用目前火熱的細胞再生技術 PRP治療，不僅幫助迅速恢復細胞再生，還能使面容重現青春活力!

PRP（ Platelet-rich plasma）意為「高濃度血小板血漿」。 因為人體的血 小板在高濃度狀態下，能夠產生具有細胞粘合功能的蛋白質(fibrin，纖維連接蛋白、纖 粘蛋白)，可以促進血小板大量分泌含有促進傷口癒合及細胞再生的9種生長因子，所以 PRP也叫做富含生長因子血漿(PRGFs)。实际應用中， PRP是指抽患者自己的血液， 離心後抽出高濃度血小板及生長因子(自體高濃度血小板血漿)， 再注射回到患處，促進患處血管新生，膠原蛋白增生，細胞再生以及組織修復。PRP優勢是取自於自體，安全性高，且無免疫排斥反應。「佐登微爾醫美診所 」 (Jourdenwell Aesthetics)與美國最權威的頂級品牌 DrPRP藥廠授權合作，運用美國FDA認證的的分離技術與藥品材料，擁有獨家國際專利血漿蛋白肽2次 分離的技術，可有效改善肌膚紋理、腹部妊娠、手術疤痕、痘疤凹洞、頭 皮生髮等。

1、除皺2、填充祛疤3、優化膚質4、深層抗衰5、淡化色斑6、促進頭髮再生等。何醫生提醒：坊間有很多PRP的療程技術，只有1次分離，其功效亦大打折扣。  

任何醫美和整型相關問題，歡迎洽詢佐登微爾醫美診所：

地址: 136-82 39th Ave, Ground Floor, Flushing, NY 11354 預約電話:718-866-0022。

佐登微爾醫美診所，由整型醫生及內科醫生帶領擁有專業執照的護理人員為社區提供一站式...
佐登微爾醫美診所，由整型醫生及內科醫生帶領擁有專業執照的護理人員為社區提供一站式的安心醫美服務。

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