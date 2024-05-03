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世報、和樂食品聯手 現場攤位活動 本周六、日 「 亞洲情懷美食節 」 快樂送

紐約訊

世界日報聯合和樂食品公司，於本周六、日上午11點至下午4點，在法拉盛天廣商場《2024亞洲情懷美食節》設攤，只要完成簡單任務，即贈送黑松沙士、黑松芭樂汁或洽洽瓜子，及2024世報年曆手冊，各項贈品數量有限，送完為止。地址：法拉盛39大道133-33號。

本攤位活動贈品由和樂公司（Well Luck Co.,Inc）攜手洽洽集團和台灣黑松飲料公司聯合贊助。和樂公司成立於1981年，40多年來一直致力於將健康、美味、營養的亞洲美食帶給每個華人家庭。從東岸到西岸分佈6家分公司，透過完善健全的倉儲配送系統，將美味、營養、健康的亞洲美食分送到全美各個角落。和樂公司代理多國知名食品品牌，洽洽食品是和樂代理的著名品牌之一。洽洽擁有全球10大工廠，遠銷50個國家和地區，20多年來洽洽瓜子陪伴一代人長大，是華人家庭必不可少的零食。黑松是台灣歷史最悠久的專業飲料企業。最知名的黑松沙士，是代表台灣精神的經典飲料之一。芭樂汁采選台灣在地新鮮芭樂製成，果香濃郁，香甜可口，也是深受美國華人家庭喜愛的飲料之一。法拉盛天廣商場地址：法拉盛39大道133-33號。

法拉盛 華人 世界日報

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