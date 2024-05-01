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美國味全母親節 繪畫比賽 得獎名單揭曉「我最愛媽媽的一道菜」

紐約訊
2024美國味全母親節繪畫比賽 青少年組第一名 Bobby Chen (LA) 的精彩作品
2024美國味全母親節繪畫比賽 青少年組第一名 Bobby Chen (LA) 的精彩作品

2024美國味全母親節繪畫比賽「我最愛媽媽的一道菜」順利帷幕！眾所期待的得獎名單即將揭曉。本次比賽各組優勝者無一不是原創性十足、獨具特色且各個都讓人眼前一亮的佳作。今年是世界日報與美國味全公司第12年攜手舉辦繪畫比賽了，這項傳統給予我們陪伴及參與孩童們童年的機會，在此我們特別感謝所有參賽者的支持及努力！

美國味全新澤西分公司經理李久陽於評審會表示：「多年來，味全母親節繪畫比賽每年都能收到來帶參賽者滿滿的心意，他們通過畫筆繪製的作品無一不是驚艷人心。今年，比賽主題以「一道料理」為中心，我們希望透過這個核心理念，能夠在這個重要的節日裡，不止想激發孩童們表達對母親的愛和關懷﹐更是希望能讓家長們也一起回憶童年的點滴。透過繪畫作為媒介，讓大人與小孩將那份溫暖、愛意及感恩之心傳遞開來，使所有人都能感受到來自母親偉大的愛。同時，通過畫筆記錄下和母親共度的每個美好瞬間，這份回憶也將長久的保存於心中。」

【評審評語】

施德嫻老師評論幼童組第一名Iris Zhang的畫作：「整體視覺效果中，配色、構圖及留白，是其得獎原因，這幅畫給人一種非常舒服的感覺。畫面的氛圍通過活躍的音符及蝦子很好的傳達給觀賞者，製作這道料理的過程中，它或許需要經歷繁瑣的過程，但圖中的母親更多的是活潑、歡樂、開心的！這一點首先非常好的貼切了今年繪畫比賽的主題，更是讓觀賞者也情不自禁的想一起舞動起來！」

謝高元老師評論高童組第一名James Yin的畫作：「作為近千件作品中少見的水墨山水畫，看到這幅作品的第一眼便讓人感到驚艷。原因是在這個構圖和配色都非常柔和的作品中，參賽者通過母親的服裝及鮮花的跳脫出了柔和的顏色，使得整幅作品的亮點明顯，更是讓畫面更加鮮活於觀賞者眼中。其中我最欣賞的細節是參賽者於右上角畫面比例中的留白與巧思都是我給予高分的原因。」

黃致彰老師評論青少年組第一名Bobby Chen的畫作：「這幅作品的背後的故事完美的藏於細節當中，點睛之作為通過紅線及麵條兩個具有『線性』這個共通點去連結這個作品及繪畫者本人的情感。參賽者善用了懷舊復古的風格去搭配背景中不同時期孩子的成長照片，總和來說，這是一個具有成熟繪畫技巧及情感豐富的作品。我認為不論從作品的結構、配色、繪畫手法還是參賽者對於細節的處理，這是一個非常精美的作品，同時，參賽者為了貼合比賽主題所費的心思也是這個母親節給予媽媽最好的禮物。」

【得獎名單】

【幼童組】第一名 Iris Zhang (NY)、第二名 Aurora Casto (TX)、第三名 Andrew Yang (VA)、第四名 Paris Zheng (NY)【高童組】第一名 James Yin (CA)、第二名 Alyvia Xu (NY)、第三名 Angelynn Xu (CA)、第四名 Zara Ng (CA) 【青少年組】第一名 Bobby Chen (LA)、第二名 Katherine Xu (CA)、第三名 Zoe Ng (CA)，更多得獎名單請至活動官網查看(weichuan.wjwebsite.com)。

所有優勝作品已經於5月1日當天公布刊登於世界日報，並在5月1日至5月31日於活動官網(weichuan.wjwebsite.com)進行線上展覽，沒有得獎的小畫家們也請不要灰心，再接再厲，我們下次繪畫比賽再見！

母親節 世界日報 新澤西

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