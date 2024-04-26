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正確體檢「說明書」 四類信息提前準備

紐約訊
百康仁德醫生集團的內科醫生伍惠元（Stanley Ng, MD）溫馨提示，每年體檢有助病人及早發現健康問題乃非常必要。
百康仁德醫生集團的內科醫生伍惠元（Stanley Ng, MD）溫馨提示，每年體檢有助病人及早發現健康問題乃非常必要。

年度體檢是大家每年都應該做的醫療項目，目的在於及早發現健康問題。在體檢前大家要做好哪些準備，從而確保體檢順利而有效呢？

百康仁德醫生集團的內科醫生伍惠元（Stanley Ng, MD）表示，一些疾病的早期症狀並不明顯，很容易使病人錯過最佳治療時期。他舉例說，自己曾接診一位病人，該病人並沒有身體不適，但體檢結果卻確診他患上肝癌。一年至少一次的體檢可以幫助病人及早發現健康問題，非常必要。

伍惠元醫生指出，在體檢中，醫生一般會檢查患者的身高、體重、血壓、心率，以及頭、頸、胸、腹等部位。此外，患者還要接受血液、生化檢查。患者最好提前確認，在接受這些檢查前是否可以正常吃喝。例如患者如果首次進行三酸甘油酯檢測（即血脂檢測的一項），在檢測前12小時不能進食。而如果沒有特殊要求，患者可以在體檢前正常進食，確保身體狀況與平常無異。

除以上基礎檢查外，醫生還會依照患者個人情況，建議患者接受癌症篩查、眼底檢查等額外的檢測。因此，醫生必須從以下四個方面瞭解患者的健康狀況：

1. 個人病史

醫生一般要瞭解患者是否有慢性病（如糖尿病、高血壓等）或重大健康問題（如癌症等），是否有住院史，是否有過敏問題，有何種過敏反應，以及對藥物的任何副作用。醫生還會瞭解患者的疫苗接種史，看看他們是否需要補種，或者再次接種疫苗。

2. 家族病史

醫生需瞭解患者的父母、祖父母、外祖父母等直系親屬是否有健康問題，如糖尿病、高血壓、心臟病、癌症等。這些疾病的形成可能與基因相關，因此會影響醫生對潛在疾病的篩查。例如，如果患者有直系親屬在年輕時患上結腸癌，那麼醫生會建議患者提早進行結腸鏡檢查。

3. 用藥情況

患者在進行體檢時，最好能把正在服用的所有藥物都帶去診所，或者至少列出藥物清單。清單裡要包括處方藥和非處方藥、以及藥物名稱和劑量。

4. 生活狀態

醫生需瞭解患者的生活狀態，例如是否吸煙、喝酒、定期鍛煉等。如果患者經歷了重大人生變故，如親人離世等，也可以考慮告知醫生，以便醫生對患者的生理和心理健康進行全面評估。

伍惠元醫生強調，患者在每一次回訪體檢時，都應該將以上這幾個類別的信息變化告知醫生，以便醫生對患者健康狀況進行追蹤診症施治。

伍惠元醫生（Stanley Ng, MD）擁有內科全科特考文憑，並積累三十多年豐富經驗。目前伍醫生在百康仁德旗下診所華埠堅尼街（Canal St）191號601室駐診，電話：（212）925-3224。

檢測 癌症 高血壓

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