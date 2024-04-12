媽媽的創意料理 母親節繪畫比賽截稿日倒數中 投稿截止於4月17日

世界日報攜手美國味全舉辦母親節繪畫比賽，截稿日期為4月17日。

今年，世界日報 與美國味全再次攜手舉辦了一場創意母親節 繪畫比賽，邀請全美18歲以下的青少年與兒童們一同參與。本次比賽的主題是「我最愛媽媽的一道菜」，我們期望透過這個溫馨的節日活動，啟發子女們感恩之心，並引導他們以具體的行動回饋媽媽無私的愛意。

比賽分為幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）和青少年組（十四歲至未滿十九歲）。參賽者需以繪畫紙（限11英寸×14英寸，橫豎構圖皆可）設計作品。主辦單位鼓勵參賽者使用線上投稿系統（weichuan.wjwebsite.com），投稿截止日期為2024年4月17日。如選擇實體投稿，請於作品背後註明參賽者姓名、出生年月日、聯絡電話、電子信箱及參加組別，並在4月17日前將作品郵寄至紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, 2nd Floor, Whitestone, NY 11357）。

為表彰優秀的參賽選手，主辦單位將提供豐富的獎金、獎狀和獎盃，總獎金高達3900元！評選結果及優勝作品將於五月初在世界日報、世界新聞網 以及官方Facebook粉絲專頁發表，敬請參賽者及關注者密切關注比賽最新消息。欲了解更多詳情，請參考比賽報名網站weichuan.wjwebsite.com或撥打電話718-746-8889分機213洽詢。