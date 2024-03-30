整齊牙科春季勁爆大酬賓 全口植牙僅 三萬五千元

整齊牙科團隊由金院長率領。

開業20餘年的「整齊牙科」(Prime Smile Implants)全新大酬賓，推出韓國名牌Osstem（美國稱Hiossen）當天植牙並安裝牙橋服務，全口植牙僅收$35,000，另有買7顆送3顆，取其「7+3=10」十全十美的美好寓意，也有買5顆+送2顆=7顆特惠，敬請預約，及早解除齒患。

「整齊牙科」由20餘年專業經驗的金院長（Dr. Daniel D. Kim, DDS）主持。金院長說他們最新引進韓國的Osstem是世界前五名的高端植體品牌，能增加植牙的成功率，也會延長植體的使用壽命。該診所也用瑞典 與德國製植牙，性能卓越，給予病人十足信心；而另一種瑞士氧化鋯植牙，則為最新的美容植牙，歡迎各界多加利用。

金院長強調整齊牙科施行的3D數位導航植牙的技術可以一天完成，無切口、速度快、疼痛少。3D數位導航植牙的特點有（一）準確度高： 3D掃描，精確判讀患者口內的3D立體影像。（二）安全性高：醫師可以預知體質缺損修補方案，保障患者的健康和安全。（三）微創傷口小:手術切口小，流血少、速度快，術後恢復也快，特別適合長者及高血糖、高血壓 患者。（四）親水性植牙:適合糖尿病與骨質疏鬆患者。（五）CAD/CAM設備: 最新口腔掃描技術，精密微創植牙。（六）手術時間短：痛感低，減少回訪次數，最適合上班族。

與此同時，整齊牙科還提供：（一）牙齒整型/矯正:牙齒、舌側、透明與快速矯正。（二）交通事故特殊治療：接受汽車保險 賠償。（三）美容牙科： 瓷牙貼片、鐳射美白、ZOOM美白。

2023年，該診所已搬至帕森斯大道與羅斯福大道路口的新式樓宇，方便停車。診所靠近法拉盛 市中心，並搬到一樓地面，給予患者出行上很大便利。診所的整體環境與設施高雅潔淨，有利民眾就近上門，安心靜享就醫全過程。

提供全方位口腔醫療服務的整齊牙科，紐約地址：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354 (入口在羅斯福大道)，電話：718-460-9440/1，開診:週一至五，10:30 am-7 pm，網站: www.PrimeSmileDentalist.com，電郵: [email protected]；新澤西 診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話:201-313-2277，開診:週二四六，10 am-5 pm，網站：aligndentalcare.com，接受汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO).