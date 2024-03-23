國醫堂淺談脊柱側彎的中醫治療

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」。

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專家代表。范樹國被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。范樹國中醫學教授介紹說：脊柱側彎一般常人均可發生。但是，它通常在兒童時期發病率最高，而且女性多於男性，其潛在後果可能會極其嚴重，令患者本人及家人都會感到十分焦慮，一定要采取及時有效的對症治療。「國醫堂」在治療脊柱側彎方面積累了豐富的臨床經驗，通常采用中醫藥、針灸、推拿等方法進行對症治療，具有無痛苦，效果好，治愈率高、費用低的特點。

脊柱側彎的症狀有：兩側肩膀不一樣高；兩側肩胛骨高低不一，雙腿不一樣長；軀幹和胸廓向一側偏移；背部或腰部不對稱，一側明顯高於另一側。脊柱側彎是一種病理狀態，當脊柱的一段或幾段出現側方向彎曲，可逐漸加重，不僅可累及脊柱、胸廓、肋骨、骨盆，嚴重者可能影響到心肺功能，甚至累及脊髓，造成截癱。肝藏血主疏泄，統管女孩子月經。腎藏精，主男女生殖系統功能。當肝血不足和腎精虧損，女生一方面表現為痛經，經血稀淡量少；另一方面則會出現脊柱側彎的痛苦。

另外當自然界風、寒、濕、熱病邪侵入機體，留滯肝腎經絡和督脈系統，可以導致筋脈拘攣，督脈失養，形成脊柱側彎的一系列症狀。另外，脊柱側彎與心血虛，脾氣虛、肺失宣發亦有密切關係。中醫治療必須個體辨證，認清患者寒熱虛實，因人而異，施以各法。中醫藥對脊柱側彎分型治療如下：1、寒濕入侵，脊經拘攣。 2、濕熱阻絡，督脈不伸。3、肝腎陰虛，經脈失養。 4、心腎陽虛，督失溫煦。 5、久病體虛，經脈萎軟。 6、久病不治，六脈空虛。

採用針灸推拿正骨手法治療，可以有效地消除局部肌肉的腫脹疼痛炎症，調整脊突關節 及神經根與周圍組織結構的位置關係。從而使脊柱側彎臨床症狀得以改善，讓脊柱保持一種動態的平衡，使脊柱側凸得以糾正。早發現、早治療效果越好，脊柱側彎患者年齡愈小治療效果愈好。輔助胸腰椎牽引手法能起到增加椎間隙，拉直脊柱，矯正脊柱彎曲等作用，可以緩解椎間韌帶和肌肉纖維攣縮、粘連起到矯正彎曲的作用。

作為「美國替代醫學」最有效醫學體系中的紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫診所，精治以下方面的疾病：1、經多種方法久治不愈的疑難痼疾（俗稱絕症）。2、主流醫學檢驗出屬於免疫系統、內分泌系統、神經系統和消化系統主流醫學無法治愈的疾病。 3、感染病毒所致的疾病和大多數由病毒形成的癌症 。 4、其他醫療體系有效藥物治療的疾病。 5、病人自覺非常痛苦，現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。 6、中醫長壽養生：運用《範氏長壽散》提高人體內髒各大系統功能，再將人體內外組織器官年輕化、增強體質，延緩衰老，力?將人類壽命延長至本該有的120歲以上。

長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治愈的所有患者。法拉盛王子街《國醫堂》抱「醫者父母心」中華文明的理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。預約請電：929-607-3738，診所地址：39-07 prince street, suite 4E, Flushing, New York,11354，網址：https://www.guo-yi-tang.com（欲了解詳情請上本網站查尋）