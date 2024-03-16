MJHS醫療系統的Elderplan長老計劃 無需每月保費 可自由選擇任何專科醫生或牙醫

MJHS醫療系統成員之一的長老計劃/第一家(Elderplan/HomeFirst)，為紐約地區長者提供量身定製超卓的Medicare聯邦醫療保險 優勢計計劃(Medicare Advantage)，無需每月保費。

由紐約布碌崙四位女士於1907年創立非營利醫療保健組織MJHS，核心價值是同情心、尊嚴和尊重。作為MJHS系統成員之一的長老計劃/第一家(Elderplan/HomeFirst)，秉持同樣精神，30多年來為紐約地區長者提供量身定製的紅藍卡 聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)，滿足各健康水平的紅藍卡(Medicare)以及雙重紅藍卡(Medicare)和白卡(Medicaid )受益人不斷變化的需求，確保其會員得到應得的護理和支援。

Elderplan（長老計劃）是一項與Medicare聯邦醫療保險及Medicaid醫療補助簽有合約的HMO計劃，旨在為滿足享有Medicare聯邦醫療保險及Medicaid醫療補助保險的各種健康級別人士的需求，幫助人們獲得比傳統的聯邦醫療保險計劃更多的福利 ，以幫助人們保持健康和節省開支、獨立而自由地生活。

Elderplan/Homefirst長老計劃/第一家2024年度的超卓優報計劃新增包括各種有價值的福利，例如：

* 新的！增加並擴大OTC福利，最高$3,240的非處方(OTC)額度。除了公用事業、網路、雜貨、送貨上門和傳統 OTC之外，現在還包括租金/抵押貸款的支付*

* 全新！$500的現金Flex卡，用於支付牙科、聽力和視力的自付費用

* 全新！自由選擇任何專家或牙醫，無需額外費用

* 新增功能！針灸、針壓及反射療法

* 零保費計劃^

* 經濟實惠的醫療、醫院和處方藥保險

* 零付費主治醫生面對面就診

* 無需轉介看專科醫生

* 預防性和綜合牙科福利，包括牙根管治療、補牙或牙冠

* 常規視力福利包括隱形眼鏡或眼鏡，聽力服務承保包括助聽器福利

* 接送您往返醫生約診的載送服務免費

* 居家長期護理

* 免費健身館會員資格，幫助您保持健康與活力，另加8,000多個線上健身影片

欲瞭解2024年全新升級福利的更多資訊，歡迎致電Elderplan（長老計劃）福利顧問（347）668-7353預約洽詢，包含國語及多方言，或瀏覽elderplanbenefits.org查看您的計劃選項。