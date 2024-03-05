雲頂卡茨基爾大賭場三月獎賞多 Range Rover汽車抽獎及新會員免費住宿

紐約上州 雲頂卡茨基爾(Catskills)是紐約最新賭場及度假勝地，離曼哈頓非常接近，從紐約市前往只需90分鐘。酒店位於卡茨基爾山脈的動人美景之中，提供超過150張真人發牌賭桌的21點、百家樂及牌九等博彩遊戲。3月份，每週四早上10時至晚上8時，前去博彩玩樂，可賺取加倍機會參加RANGE ROVER汽車抽獎，整個月賺取50積分，即可獲得一個抽獎機會，多賺取積分抽獎機會越多，3月30日(周六)晚9:30開獎。另外，凡加入雲尊新會員可享卡茨基爾免費住宿，請與雲尊會員部查詢。

雲頂卡茨基爾大賭場屬拉斯維加斯式博彩城，十萬平方英尺娛樂空間，共150張賭桌，可玩華人 喜愛的百家樂、輪盤、21點、大小及牌九等遊戲，還有一千六百部最先進老虎機、特設貴賓私人豪華Lounge，以及豪華撲克室及私人高額貴賓廳提供尊貴VIP服務，提供無與倫比的刺激娛樂及貴賓豪華體驗，讓您每次到訪都會有新奇感受。

賭場入口右邊酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布影像，猶如親歷其境。360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事；在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧，能把賭場外山色美景盡收眼底。Cellaio是意大利風格的牛排館，由名廚Scott Conant準備精選菜單。牛排館提供最優質的美國農業部百分百認證安格斯牛肉，精選豐富的原料並乾燥陳釀二十一至二十八天。同時，還有不容錯過的每天招牌開胃菜、新鮮沙拉和正宗意大利麵。Cellaio充滿輕鬆氣息，加上服務員的熱情款待，將為客人帶來絕佳的用餐體驗。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾二百多名會說中文的華人員工，以及Lotus中餐館將優雅用餐環境與中國美食餐單完美結合。名廚採用最優質、最新鮮食材烹製精緻又美味的中式佳餚，包括椒鹽無骨豬扒、北京烤鴨及椰子咖哩蟹等招牌菜色。

雲頂卡茨基爾賭場最新穎頂尖的娛樂設備加上自然純淨山林美景，賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室及健身中心，全部五星級設備。

該賭場除提供最受亞裔 賓客喜好的博彩耍樂遊戲外，更推出「新會員優惠」。凡是成為雲尊會員，就有機會贏取高達$500；「優越55刷卡贏獎賞」，每週二正午至晚上8時到任何自助服務機刷雲尊會員卡，就有機會贏得高達5倍積分；「積分換老虎機券」，每週三早上10點至晚上8點使用積分兌換老虎機券（紅卡最高換取$25、銀卡最高換取$50、金卡最高換取$100、白金卡最高換取$250、黑卡最高換取$500）。

雲頂卡茨基爾賭場地址﹕888 Resorts World Drive, Monticello, New York 12701，歡迎瀏覽網頁https://rwcatskills.com/chinese/查看最新獎賞活動詳情。紐約賓客除可輕鬆自行駕車前往博彩休閒耍樂外，賭場每天/每周自華埠 、愛姆赫斯特、法拉盛、布碌崙 提供往返發財巴士，歡迎選擇就近上車地點及巴士公司，請上網www.rwcatskills.com/chinese-bus-tours/查看或打印完整站點時間表。