我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

迎龍年 猜燈謎 參加即可抽頂級鑄鐵鍋 多功能料理鍋

紐約訊
掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。
掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。

隨著冬天的腳步悄然離去，我們迎來了嶄新的甲辰龍年。由思念食品世界日報聯合主辦的2024「第33屆迎新春燈謎會」已在世界新聞網(worldjournal.com)盛大展開！這場活動將為您帶來滿滿的新年氣息，讓您在猜燈謎的一項傳統習俗中度過美好元宵節。

今年的「迎新春燈謎會」將有嶄新的主題——紅白積分賽。參與的民眾將透過選擇自己支持的紅或白隊伍，以答題的方式為自己的隊伍累積得分。這不僅是一場燈謎活動，更是一場熱鬧的燈謎王爭奪賽，請邀請身邊的親朋好友攜手答題，贏取豐富的獎品。Staub頂級鑄鐵鍋、RAZORRI多功能料理鍋等眾多好禮等待著您，讓我們在這個元宵一同迎接新春的到來！

猜燈謎是春節元宵期間華人最愛的傳統民俗活動之一。世界日報活動組與思念食品攜手舉辦的網路猜燈謎活動已經邁入第33年，成為華人社區慶祝春節的經典活動之一。象徵東方生肖的「龍年」即將到來，為了體現「龍年行大運」的吉祥意象，我們特別精心設計了40道燈謎題目，等待著您在世界新聞網上線參與作答，感受春節的喜悅。

今年的線上燈謎題目將包括單字、成語、日常用品及地名等，並根據難易度分成四個版本，無論您是第一次嘗試的新手還是猜謎老手，都能夠找到樂趣，這個春節請協五湖四海之力戰勝這場喧囂燈謎之戰吧！第33屆「迎新春燈謎會」已在世界新聞網(worldjournal.com)上線，活動將持續至2月28日，歡迎踴躍參與！

參與線上問卷並獲得滿分者即可參加抽獎，頭獎是思念食品贊助的Staub頂級鑄鐵鍋乙名(市價$380)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)贊助的炊大皇三層蒸鍋二名(市價$70)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名15元現金禮卡作為幸運獎，以及配合今年紅白概念由華人生活館(HuarenStore.com)加碼贊助的特別獎RAZORRI多功能料理鍋(市價$190)，特別獎將做為大賽最終獲勝方的額外獎項。得獎名單表定3月8日於世界新聞網活動頻道公佈。活動詳情請掃描文中二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或電：718-746-8889分機213。

世界新聞網 思念食品 華人 迎新春燈謎會 世界日報

上一則

紐約市時報廣場爆移民鬥毆 17歲青年被刺傷

下一則

皇后區地檢慶新春 華裔副督察獲表揚

熱門新聞

涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

2024-02-20 19:08
目前約有968名無證客在戶外或地鐵中過夜。與去年的數據相比，露宿街頭的無證客數量大約增長了25%。(美聯社)

紐約市近千無證客露宿街頭地鐵 華人憂心社安

2024-02-19 06:53

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選