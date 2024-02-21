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人人都會得的白內障 有效治療只有這一種

紐約訊
百康仁德醫生集團眼外科醫生周迪（Di Zhou, MD）專精白內障、青光眼、視力矯正鐳射手術等各類眼科手術。
百康仁德醫生集團眼外科醫生周迪（Di Zhou, MD）專精白內障、青光眼、視力矯正鐳射手術等各類眼科手術。

白內障是年長者中高發的眼部疾病。如果忽視這一疾病而造成治療延誤，可能導致視力殘疾，甚至失明。如何正確認識白內障，對白內障的認知存在哪些誤區呢？

紐約百康仁德醫生集團眼外科醫生周迪（Di Zhou, MD）表示，白內障的發生是由於眼睛內的晶體由透明變得渾濁，阻礙光線進入眼內，從而影響視力的疾病，多發於55歲以上人士。白內障初期的表現包括視力不同程度的下降、看物體時顏色發生改變、夜晚發生眩光等。隨著病情發展，這些症狀將越來越嚴重，最後可能發展至失明。

周迪醫生指出，白內障和長白髮一樣，是每個人都會經歷、且不可逆轉的疾病，只是出現時間早晚的問題。患有糖尿病、高血壓、吸煙，以及紫外線傷害等可能加速白內障的發生。目前還沒有藥物能有效預防、延緩或是治癒白內障，民眾切不可輕信宣揚此類功效的滴眼液。治療白內障最有效的手段，還是進行手術。

白內障手術是將渾濁的晶狀體蛋白取出，再置換透明的人工晶體。整個手術僅需10到15分鐘，在局部麻醉後，病人不會有痛感。手術的切口也很小，無需縫線，完全可以自癒。症狀較輕的病人在手術後即刻就會感受到視力的改進。

周迪醫生指出，如果白內障已經影響生活，應儘早進行手術。即使病人患有糖尿病、高血壓等慢性疾病，在病情得到有效控制的情況下，仍然可以安全進行白內障手術。

周迪醫生畢業於紐約大學醫學院，專長於各類眼科手術，包括白內障、青光眼、視力矯正鐳射手術等。目前她在百康仁德旗下的三家診所看診。地址：布碌崙61街749號6樓，電話：（718）362-6311；地址：布碌崙86街1865號，電話：（718）362-6311；地址：唐人街包厘街（Bowery）94號2樓，電話：（646）570-1033。

布碌崙 高血壓 紐約大學

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