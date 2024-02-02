我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

錢賺得多活該？ 加州新法要求中產階級多繳830元濟貧

衛生局啟動988宣傳活動

紐約訊
988將成為有需求者的生命線，在絕望時刻提供即時的支持和希望。
988將成為有需求者的生命線，在絕望時刻提供即時的支持和希望。

紐約市健康與心理衛生局於去年10月10日—世界心理健康日 (World Mental Health Day) 上，宣佈啓動一項新的宣傳活動，以提升人們對去年推出的全國性心理健康熱線 988 的認知。

「988 應該成為紐約市民的首選資源——在他們之中任何人為自己、為親人或自己認識的人、或是為自己看到處於危機中的人員尋求心理健康支持時，首先與之聯絡的資源，」衛生局長 Ashwin Vasan 博士說。「隨著時間的推移，988 將像 911 一樣，成為紐約市民常規撥打求助的號碼，而紐約市也將在如何成功落實聯邦級心理健康危機支持熱線方面，為全美樹立榜樣。我們感謝拜登總統在 988 啟動後的一年中已做出的投資。當我們關注心理健康，並在需要時獲得所需的支持時，我們的城市就更加健康。我敦請每位有心理健康需求的人士，無論您的需求緊迫還是長期性質，也無論程度嚴重還是不太令人擔憂，都請撥打這三位數字：9-8-8。紐約市將幫您獲得支援。」

紐約市已將 NYCWell 支援熱線保留了一年，以便向更好記憶的聯邦熱線號碼 988 過渡。非紐約市區的來電者可以請求轉接至其本地資源。

「紐約市仍然致力於確保紐約市民能夠輕鬆獲得各個層面的心理健康支持，」紐約市長社區心理健康辦公室 (Mayor’s Office of Community Mental Health) 執行主任 Eva Wong 說，「988 與其前身 NYC Well（紐約市迎向健康）熱線一樣，將成為有需求者的生命線，在絕望時刻提供即時的支持和希望。

紐約市 心理健康 拜登 投資

上一則

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

下一則

華康會祥龍獻瑞迎新春 2╱3史島登場

熱門新聞

紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
華男房客陳屍8大道公寓數月才被發現。(谷歌街景圖)

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

2024-01-28 18:14
超過一半的餐廳老闆表示，如果取消小費抵扣制，他們將不得不裁減員工，甚至考慮關閉在紐約的多家店面。(記者范航瑜／攝影)

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

2024-01-30 07:05
司徒秀默默為華埠種花20載，獲得表彰。(家屬提供)

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

2024-01-27 11:33

超人氣

更多 >
華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人