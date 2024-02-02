衛生局啟動988宣傳活動

988將成為有需求者的生命線，在絕望時刻提供即時的支持和希望。

紐約市 健康與心理衛生局於去年10月10日—世界心理健康 日 (World Mental Health Day) 上，宣佈啓動一項新的宣傳活動，以提升人們對去年推出的全國性心理健康熱線 988 的認知。

「988 應該成為紐約市民的首選資源——在他們之中任何人為自己、為親人或自己認識的人、或是為自己看到處於危機中的人員尋求心理健康支持時，首先與之聯絡的資源，」衛生局長 Ashwin Vasan 博士說。「隨著時間的推移，988 將像 911 一樣，成為紐約市民常規撥打求助的號碼，而紐約市也將在如何成功落實聯邦級心理健康危機支持熱線方面，為全美樹立榜樣。我們感謝拜登 總統在 988 啟動後的一年中已做出的投資 。當我們關注心理健康，並在需要時獲得所需的支持時，我們的城市就更加健康。我敦請每位有心理健康需求的人士，無論您的需求緊迫還是長期性質，也無論程度嚴重還是不太令人擔憂，都請撥打這三位數字：9-8-8。紐約市將幫您獲得支援。」

紐約市已將 NYCWell 支援熱線保留了一年，以便向更好記憶的聯邦熱線號碼 988 過渡。非紐約市區的來電者可以請求轉接至其本地資源。

「紐約市仍然致力於確保紐約市民能夠輕鬆獲得各個層面的心理健康支持，」紐約市長社區心理健康辦公室 (Mayor’s Office of Community Mental Health) 執行主任 Eva Wong 說，「988 與其前身 NYC Well（紐約市迎向健康）熱線一樣，將成為有需求者的生命線，在絕望時刻提供即時的支持和希望。