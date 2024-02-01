迎龍年 猜燈謎 參加思念燈謎會抽頂級鑄鐵鍋、多功能料理鍋

掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。

由思念食品 及世界日報 聯合主辦的2024「第33屆迎新春燈謎會 」已在世界新聞網 (worldjournal.com)盛大展開！今年的「迎新春燈謎會」將有嶄新的主題——紅白積分賽。參與的民眾將透過選擇自己支持的紅或白隊伍，以答題的方式為自己的隊伍累積得分。這不僅是一場燈謎活動，更是一場熱鬧的燈謎王爭奪賽，請邀請身邊的親朋好友攜手答題，贏取豐富的獎品，讓我們在這個元宵一同迎接新春的到來！

今年線上燈謎題目包括單字、成語、日常用品及地名等，並根據難易度分成四個版本，無論您是第一次嘗試的新手還是猜謎老手，都能夠找到樂趣，這個春節請協五湖四海之力戰勝這場喧囂燈謎之戰吧！第33屆「迎新春燈謎會」已在世界新聞網(worldjournal.com)上線，活動將持續至2月28日，歡迎踴躍參與！

參與線上問卷並獲得滿分者即可參加抽獎，頭獎是思念食品贊助的Staub頂級鑄鐵鍋乙名(市價$380)，二獎為華人 生活館(HuarenStore.com)贊助的炊大皇三層蒸鍋二名(市價$70)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名15元現金禮卡作為幸運獎，以及配合今年紅白概念由華人生活館(HuarenStore.com)加碼贊助的特別獎RAZORRI多功能料理鍋(市價$190)，特別獎將做為大賽最終獲勝方的額外獎項。得獎名單表定3月8日於世界新聞網活動頻道公佈。活動詳情請掃二維碼，或電：718-746-8889分機213。