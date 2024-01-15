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法拉盛順安堂參與世界日報贈書活動 「買一送一」感恩回饋同時進行中

紐約訊
正野山花旗参是珍貴難得的綠色天然補品，在美國產地都視為珍品，數量極少
正野山花旗参是珍貴難得的綠色天然補品，在美國產地都視為珍品，數量極少

濃濃的新春氣氛處處綻放，順安堂讓紐約僑胞，擁有如同在家鄉一樣的感受。辦年貨，在家自己做年菜，海參、花膠、干貝、鮑魚等均以親民價供應上等食材．順安堂「花旗參」以參味濃郁著稱，有野山參、半野參、人工種植參、參根、參片、參茶。花旗參助補氣降虛火、除煩倦、補陰退熱、安神、清肺腎、消暑、解酒補血益氣。無論自用或送禮，各款禮盒選擇多。迎接新年買一送一，請大家告訴大家。

順安堂負責人也是中醫師的林老闆表示，百草之王的花旗蔘在中國被視為最珍貴的補品及確保身心健康之靈丹妙藥已有數千年的歷史，而北美花旗蔘之發現則於十八世紀，地區始由加拿大的蒙特婁到美國的新英格蘭地區，再到威斯康辛州，種類由全野山蔘變為移山蔘，然後是近年大量出產的種植參。

美國威州人參原產于深山幽谷，就是市面上的正野山參（粉光參）；因為需求增加，全賴天然野山參自供不應求，才開始人工栽培。據傳人工栽培已有百年的歷史，但確實的記錄卻自最近幾十年，才有現今栽培方法。

威州每年產五百萬磅花旗參，為全美國總產量之百分之八十五，也是一般公認最好花旗參的產地。花旗參品質的優劣，主要取決於年齡及產地，而顏色及紋路等均無絕對關係；大致而言，年齡愈老愈好，野山參優於種植參。參齡可由蔘蘆上的目（生長疤）算出，目數加二就是該參年齡，不論種植參還是野山參算法均同。一般而言，種植的參皮較平滑、質地較硬而重、味較辛苦、彎曲之縱紋較多，偶爾亦有橫紋但較稀疏。野山參常較顯著且細密、質稍鬆脆且輕、味道亦較苦甘，所含之有效成份亦較多且濃。

該店由林老闆夫婦親自主理，本身為中醫師的林老闆，四十年來對藥材把關嚴格，受到僑胞的信賴。所有花旗參出自其經自營的威斯康新州的花旗參農場，農場佔地數百畝，位於產地中心。林老闆有三十年中醫藥和各類人參的豐富經驗，故可選擇品質最佳、價錢最低之花旗參供給顧客。此外還專門經營中國、日本、臺灣、美國及其他各地健康食品、中西藥材以及台灣順天堂濃縮科學中藥。凡惠顧該店，來就送世界日報2024龍年年曆手册和桌曆。順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY

龍年【年曆手冊】和【桌曆】採用著名畫家金佩良的畫作為封面。以嶄新的創作技法，配上...
龍年【年曆手冊】和【桌曆】採用著名畫家金佩良的畫作為封面。以嶄新的創作技法，配上艷麗的農曆新年喜慶色彩，庇佑龍年福運連年。

新英格蘭 新州 加拿大 威斯康辛州 世界日報

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