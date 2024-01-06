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$100現金禮卡抽獎今日截止 世界日報攜手各商家 祝賀讀者新年快樂

紐約訊
活動期間從2024年1月1日至1月6日止。參加僅需掃描QR-Code，回答問題並填寫基本資料，即可參加抽獎。
活動期間從2024年1月1日至1月6日止。參加僅需掃描QR-Code，回答問題並填寫基本資料，即可參加抽獎。

抽獎活動截止就是今天！世界日報榮幸攜手19家知名商家，共同為各位讀者送上最誠摯的祝福：新年快樂，財星高照、財源廣進、事業蓬勃。參與慶賀活動的合作夥伴包括黎保利律師事務所、Caesar & Napoli Attorneys At Law、色彩結裝潢設計公司、TAMASHII RAMEN、必達．白安律師事務所、中國嘉德國際拍賣有限公司、168信用卡公司、Foxwoods Casino 康州快活大賭場、湯健婦產專科女醫生、X-Treme Care LLC (感恩護理)、Center Light Health System (健信醫保)、杰生律師、民鐵吾大藥房、何醫生醫療中心、城市公益聯合會、鑫誠保險公司、H&R Block 聯合報稅、桃源保險/桃源會計、林衛國西醫內科、如意珠寶等，共同期盼新一年充滿平安及喜樂。

衷心感謝您一直以來對我們報紙的厚愛與支持，您的陪伴是我們最寶貴的動力。新的一年，希望您在每一天都能收穫滿滿的喜悅和幸福。願您擁有健康快樂的生活，事業更上一層樓，夢想如期而至。讓我們共同締造更多美好的回憶，充實生活的每一刻。

為了感謝讀者一直以來的支持與厚愛，世界日報特別策劃一項精彩的【幸運大抽獎】活動，讓您有機會在新的一年中贏得豐富禮金，進行年節採購。

【幸運大抽獎】活動期間從2024年1月1日至1月6日止。參加方式非常簡單，您只需掃描QR-Code，回答問題並填寫基本資料，即有機會參與抽獎。獎金為$100 Amazon現金禮卡，我們共抽出5位幸運朋友。抽獎名單公告訂於2024年1月8日於世界新聞網的活動頻道上，歡迎民眾上網查詢。世界日報活動組也將同步主動通知中獎者。參加網址：https://bit.ly/2024happynewyear。

讓我們攜手邁入嶄新的一年，感謝您一路以來的陪伴與支持。期待您踴躍參與【幸運大抽獎】活動，與我們一同迎接2024年的美好時光！祝福您新年快樂，好運連連！

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