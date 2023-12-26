仁康醫療中心服務社區30年 喜迎孫宇醫生加盟

孫醫生精通國語和英語，診治細心，為人和藹，有著高度的工作熱忱。

仁康醫療中心是一所新型的一站式醫療服務診所，其中並設有腸胃肝膽專科，中心服務社區近30年，彙聚了眾多術精湛的醫生，有完整新型的醫療配套設備和專業的醫療團隊。仁康醫療中心日前增添了一位傑出的新力軍內科孫宇醫生。孫醫生是由美國內科醫學部認證有專科特考文憑的內科醫生。畢業于吉林大學醫學院。曾在北京天壇醫院接受神經外科專業培訓。孫醫生2013年來美，在紐約布朗克斯聖巴拿巴醫院接受內科住院醫師培訓。在中國和美國學習培訓期間，多次受到專業機構的獎勵，還在醫學專業期刊上發表了他的數篇研究論文。

孫醫生曾就職於紐約上州 醫療中心，治療住院病人的各種複雜病症。孫醫生加入仁康醫療中心後，在疫情 期間冒著危險堅守崗位，為急需醫療服務的病人提供了極大的幫助。孫醫生精通國語和英語，診治細心，為人和藹，有著高度的工作熱忱。孫醫生學經歷豐富，將為您提供全面的內科診療以及常見外傷的治療，包括: 高血壓、糖尿病、高血脂、腰疼、頭痛、頭暈、上呼吸道感染、發熱過敏症、甲狀腺疾病、腹瀉、便秘、肝炎、胃炎、泌尿道感染、心電圖、24小時動態心電圖監護、24小時血壓監測、靜脈輸液治療、肺功能檢查、疫苗 接種、學生和交通局體檢、移民出入境體檢、年度健康體檢、緊急醫護、門診手術、皮膚過敏測試等等。孫醫生對傷口治療具有豐富經驗，包括膿瘡切開引流，外傷傷口清創縫合，慢性不愈傷口治療，及急慢性傷口感染，甲溝炎等的治療。孫醫生還擅長手術切除常見色素痣、尋常疣、表皮囊腫、脂肪瘤，常見封閉注射以及關節注射治療。時值冬季是流行性感冒，新冠感染以及多種其他病毒感染的高發季節，孫醫生建議民眾要積極參與疫苗的接種，以防冬季呼吸道感染的發生。現仁康醫療中心也開放各種疫苗的接種，有需要的民眾可致電預約或查詢。

孫醫生所在的仁康醫療中心除了有著完整的內、外科服務，另外還有腸胃肝膽專科，由資深腸胃專家姚江林醫生和邱賀醫生主理。仁康醫療中心現有四位主治醫生，三位助理醫生以及配套的專業麻醉醫生，超聲波放射醫生，病理科醫生和醫療護理人員，病人可在診所內完成多種醫療檢查治療，免去轉診之不便，所有設備均全新添置，有紐約州政府註冊的腸胃鏡檢查中心和門診手術中心，在診所內病人可進行:食管胃十二指腸鏡、結腸鏡檢查、藥盒內窺鏡、48小時Bravo pH測試、紅外鐳射痔瘡治療、超聲心動圖、腹部超聲、盆腔超聲、甲狀腺超聲、頸動脈超聲、四肢動脈和靜脈超聲。

仁康醫療中心地址：法拉盛 診所：136-33 37th Ave, 7FL, Flushing, NY 11354 電話：718-321-3262，長島 診所：1880 E. Jericho Tpk., Huntington, NY 11576，電話：631-629-4628。