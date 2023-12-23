減少過敏源 有效預防兒童哮喘

本期講座由Kalliope Tsirilakis醫師主講。掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。

哮喘，成為兒童在課堂上缺席的頻繁原因之一，這種氣道疾病不僅干擾著睡眠，還影響著遊戲和其他活動。儘管哮喘難以痊癒，但透過遵循精心制定的哮喘行動計劃，您和您的孩子能夠有效緩解症狀。兒童哮喘治療不僅能改善日常呼吸，減少哮喘發作，更有助於減少哮喘引起的其他問題。只要適當治療，即使是嚴重的哮喘也能被有效控制。

在過去的三年中，世界日報 與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ )攜手合作，共同推出了一系列免費的線上健康講座影片，以服務讀者。最新的線上講座《讓我們一起控制哮喘吧！》已於本月5日正式上線，可在世界新聞網(worldjournal.com)及YouTube官方頻道免費收看。本期講座由紐約長老會皇后醫院小兒肺科和哮喘科主任、兒科門診質量與患者安全主任，同時也是威爾康奈爾醫學院兒科臨床副教授的Kalliope Tsirilakis醫師擔任主講人，深入解說哮喘的成因、症狀，以及預防和治療方法。以下為本期影片的精彩摘要：

冬季病毒流行季節對哮氣喘兒童來說是最困難的時期。看著你的孩子氣促可能會很可怕。如果您的孩子患有哮喘，我們可以幫助您學習識別哮喘發作的症狀以及如何治療。透過與您孩子的醫生合作，您可以製定最適合您家人的哮喘控制計劃。了解何時以及如何使用哮喘藥物可以讓您的孩子保持健康和活躍。本次講座我們將討論「如何控制哮喘」。

紐約長老會皇后醫院在多個地點提供頂尖且廣泛的兒科醫療保健服務。兒童哮喘中心位於法拉盛 和新鮮草原 （718-670-1920）。法拉盛本院內設有 Theresa Lang 兒童門診中心：普通兒科、小兒腎病科、小兒神經內科、小兒腸胃病科 （電話718-670-1800） 和小兒肺科, 哮喘和過敏/免疫科 （電話718-670-1920）。傑克遜高地：普通兒科 （電話718-424-2788）。新鮮草原：普通兒科 （電話718-670-2899） 和多個兒科專科門診服務-心臟病科、腸胃病科、神經科、外科和泌尿科 （電話718-670-2468）。

同時，該院與共同醫療系統內的科曼斯基兒童醫院（NewYork-Presbyterian Komansky Children’s Hospital）和摩根斯坦利兒童醫院（NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital）一起在溫馨，以家庭為中心的環境中提供更便民的全面醫療服務。如需更多信息，請致電 718-670-1800或聯繫社區健康發展部718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情 ，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。