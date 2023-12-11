我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查數據 南加4縣講華語第三多

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

范樹國中醫學教授淺談冠心病的中醫治療

紐約訊
范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超五十年，妙手仁心，幫助無數病患。
范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超五十年，妙手仁心，幫助無數病患。

法拉盛王子街39-07《國醫堂》高級中醫診所范樹國和許英中醫學教授超40年中醫行醫經驗。長期以來中醫在治療冠心病及其並發癥方面積累了豐富的經驗，顯示出的極大優勢早巳經成為大眾的優先選擇。。

范教授介紹到隨著老齡化和人們生活水平逐步提高，冠心病的發病率不斷攀升。隨著中、老年人機體的逐漸衰老和其他多方面外界因素的刺激和影響，曾經患有冠心病的患者還再有可能出現冠狀動脈的狹窄和堵塞。

好發者多存在於冠心病家族史、高血壓、血脂異常、糖尿病、吸煙、肥胖、男性及絕經後婦女缺乏運動的人群。

冠心病，是一西醫學病名。一旦出現心胸部位的絞痛，爆炸樣疼痛時，患者的死亡率非常高。其中的隱型冠心病更是如此。

冠心病是冠狀動脈粥樣硬化性心臟病的簡稱。 亦稱缺血性心臟病，是指供給心臟本身營養物質的血管「冠狀動脈」發生嚴重粥樣硬化斑塊或痙攣，使冠狀動脈狹窄或阻塞，或者形成血栓造成管腔閉塞，導致血流受阻，供血不足，最終引起心肌缺血性病變，亦稱「缺血性」心臟病。初期症狀有胸悶、氣短、心慌、心悸、脈搏不齊等。進而發展為胸痛、胸悶、咽部緊縮感，左肩背及上肢酸痛、胃部不適等。冠心病發作時左側心（胸部）憋悶樣疼痛逐漸加重；有的患者突然出現心胸部絞痛或者稱之為爆炸樣疼；反射至左側肩胛疼痛。常伴有冷汗、口唇青紫、四肢冰冷、神識昏迷等休克前期癥狀；或者相繼伴有惡心、嘔吐、乏力、呼吸困難、不能平臥等全身癥狀。一般稱作「心肌梗死」。無癥狀心肌缺血猝死率是有癥狀心肌缺血的4倍。

冠心病屬於中醫的「胸痺」、「厥病」、或「真心痛」。 該病多發於50歲以上的中、老年人。患者因長期、強烈、突然的精神情緒壓力形成內傷、再加之飲食不節、過食肥甘厚味；寒冷刺激勞逸失度等因素的影響，導致臟腑功能損傷，陰陽氣血失調，胸陽不振，痰濁內生，氣滯血瘀，心脈痺阻，形成胸痺（冠心病）。

以中醫角度進行分型論治。（ 1）心肺氣虛，痺阻於胸， 治宜：補益心肺寬胸行痺 。（2）胸陽不足，痰濁阻痺，治宜：寬胸開結化飲除痰。（3）氣滯血瘀，心脈阻痺，治宜：行氣活血，通經除痺。（4）肝氣不疏，鬱結心胸，治宜：疏肝理氣，散鬱化結。（5）胸陽不振，寒凝心胸，治宜：溫陽散寒 寬胸通絡。（6）氣陰兩虛，胸陽不振，治宜：養陰益氣，升陽寬胸。（7）腎不化水，水寒凝心，治宜：溫腎助陽，溫化心胸。

中醫治療冠心病辨證論治講究個性治療。因為冠心病有不同的癥侯類型；患者的年齡，生活環境以及其他相關疾病多種因素各有不同，因人治療才能達到真正理想的治療效果。

另外：患者的信心和情緒非常重要。要讓患者知道冠心病是一種可控的疾病。如果沒有器質性缺損，只要堅持中醫調理，多數患者是完全可以恢復健康的。

法拉盛王子街《國醫堂》抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。

電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354（欲了解詳情請上本網站)

「國醫堂」善用中藥配合各種推拿針灸中醫手段專治疑難雜症。
「國醫堂」善用中藥配合各種推拿針灸中醫手段專治疑難雜症。

心臟病 法拉盛 高血壓 猝死

上一則

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

下一則

華埠建監獄線上徵集社區意見 12╱22截止

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

2023-12-07 18:29

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚