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「美心美膳滋味人心」 香港美心蛋捲 東岸熱賣中

紐約訊
美心雞蛋捲以最純粹的烘培工藝製作，口感酥脆，大小適中，甜而不膩。
美心雞蛋捲以最純粹的烘培工藝製作，口感酥脆，大小適中，甜而不膩。

吃過就忘不了的極品美味--香港美心雞蛋捲，以新鮮雞蛋及奶油搭配烘培製成，製作過程中無添加任何的香料、色素以及防腐劑，以最純粹的烘培工藝製作，口感酥脆，大小適中，甜而不膩。現有三款：精緻原味雞蛋捲36入、原味雞蛋捲20入，以及榮獲2023年世界品質評鑑大會金獎的原味雞蛋捲32入，經典滋味，由心製作；以「全球優質品牌匯萃」為宗旨的美國太子行，現與香港美心攜手合作，於美國東岸販售香港美心雞蛋捲，未來將持續導入更多香港美心烘培產品，喜歡的民眾千萬別錯過。

香港美心長年以嚴選食材與香港製造馳名遠近，數十年來堅持使用最頂級原料，最高的糕點工藝打造出獨一無二，順口且層次豐富各種烘培產品，榮獲 「2020香港名牌及香港卓越名牌」及 「香港名牌十年成就獎」以及香港工業總會頒發 「Q嘜優質質品」，獲獎無數，不但深受大眾喜愛，更是成為民眾到香港遊玩必買的伴手禮；一直秉持將心願傳遍，將千滋百味連繫人與人，實現「美心美膳 滋味人心」。幾十年來，以西式風格融合中式糕餅，美味兼具品質，不添加防腐劑，?細靡遺地監管和控制生產、製造及加工每個程式，是對烘培的自我要求，同時也是對客戶高品質的承諾。透過時尚包裝設計，引領了時尚與潮流。

正值Holiday Season聖誕節、新年拜訪親友一同過節的日子，挑選香港產製，外觀設計大氣時尚又討喜美心雞蛋捲禮盒，鐵盒包裝不只質量升級，對蛋捲保護性更好，也不至於過度包裝，驚艷度百分百，送禮自用都大方得宜。

美心雞蛋捲禮盒現於各大華人超市及零售點有售，欲知零售點詳情，可致電美國太子行查詢，電話 (888) 228-5678 。體面+美味兩全其美，香港美心雞蛋捲。

三款美心雞蛋捲禮盒，現於各大華人超市及零售點熱賣中。
三款美心雞蛋捲禮盒，現於各大華人超市及零售點熱賣中。

香港 雞蛋 時尚 華人超市 聖誕節

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