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日本朝日醫療按摩椅登陸美國 原價$8,999聖誕震撼驚爆價$2,799

紐約訊
朝日醫療按摩椅以驚爆價$2,799銷售，讓您輕鬆擁有SUPER PRO-007型號產品，親身體驗養生保健等諸多神奇功能。
朝日醫療按摩椅以驚爆價$2,799銷售，讓您輕鬆擁有SUPER PRO-007型號產品，親身體驗養生保健等諸多神奇功能。

有「按摩椅中的勞斯萊斯」之稱譽的ASAHI朝日醫療按摩椅，譽滿全日本，如今強勢登陸美國，閃亮登場。為回饋客戶，聖誕節期間，代理商北美朝日醫療按摩椅集團推出型號SUPER PRO-007產品，原價$8,999，現以震撼驚爆價$2,799銷售，是感恩長輩慈愛提攜或是犒賞自己辛苦打拚的最佳禮物。

ASAHI朝日按摩椅能疏通經絡，解除病痛、消除疲勞，提高整體免疫力，其主要功能為（一）自動檢測（二）超長S/L雙軌道（三）中英文圖示，瑜珈拉筋（四）深層醫療按摩（五）十年維修、三年免費。

到底高檔的朝日醫療按摩椅能為消費者帶來那些好處？北美朝日醫療按摩椅集團沈經理說，首先，按摩椅可以緩解壓力，增加免疫力，促進健康長壽。每天使用者在室內，利用一刻鐘到半小時，由按摩椅為使用者全身按摩。這種被動運動，從頭到腳，腳底反射，全身反射，脊柱調節全身人橋拉筋，索引伸展至深層。而另一加熱氣壓波浪功能則是突破性醫學智慧，能用醫療按摩手法，糾正腳錯位，緩解腳神經壓迫，消除腰痛與坐骨神經痛。至於深層加熱則可以促進血液循環，固定雙肩膀按摩，集中護腰到臀部，左右扭身鬆弛，強力索引伸展，接觸神經壓迫和增加脊柱關節空間，消除疼痛。

根據資料介紹的按摩椅起源指出，日本位處地熱活動頻繁地帶，火山溫泉遍佈日本各地。傳統上，日本盛行公共澡堂泡湯文化，人們浸潤在溫泉水裡，放鬆身心、增強體魄、養生保健、延年益壽。為了增強澡堂泡湯的療癒功能，後來也漸次加入人手按摩。到了二戰之後不久，機械化按摩椅應運而生，代替人手操作。這種新型器械突破了人力極限，可以不知倦怠地長時間反覆操作，突破時間與地點的限制，不失為簡易可行，以逸代勞又能長久堅持的保健方法。

如欲瞭解詳情，請逕洽北美朝日醫療按摩椅集團的紐約市三個展銷處，地址： 法拉盛新世界超市二樓，即136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，電話：646-824-8873；唐人街新福華傢俬，119 Bowery, NY, NY 10002，電話：212-226-7823；布碌崙豐源家居，7109 18th Ave, Brooklyn, NY 11204，電話：917-299-4035；全美免費電話：888-343-3168，網址：www.cyberrelaxchair.com、www.fujichair.com。

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