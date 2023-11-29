亞美聯盟提供關懷家中長輩心理健康的攻略

亞美聯盟提醒重視與長者談論心理健康問題，有益幫助長者瞭解自己的狀況，獲取資源，加強他們與他人之間的聯繫和信任並改善生活品質。

在華裔 社區，由於文化上習慣，許多長者認為，談論心理健康 問題是一種軟弱，羞恥，或是對家庭的不敬，心理健康問題有時被看作是一種殘疾或個人缺陷，因此感到難以承認他們的情感或心理困擾。一項研究報告中，美國華裔群體的抑鬱症患病率高達到了45％。此外，美國所有不同種族群體中，年齡在65歲及以上的亞裔 婦女自殺率最高。

如何識別年長親人的心理困擾跡象，如：

一，社交孤立和興趣缺缺：觀察他們是否遠離曾經喜愛的社交活動，注意他們對愛好的興趣減退。

二，飲食變化：留意他們飲食習慣的突然變化以及體重突然增加或減少。

三，無法解釋的生理症狀：傾聽他們關於肌肉 緊繃、疼痛、頭痛、失眠 或其他身體問題的抱怨，這些問題可能與心理困擾有關。

四，長期的沮喪情緒：留心持續的悲傷、倦怠、過度睡眠或其他持續兩周以上的抑鬱症狀。

五，濫用或突然的癮癖：小心濫用，如吸煙或飲酒，或出現過度賭博等有害行為 。

與長輩討論如何尋求幫助：

一，選擇合適的時間與地點：找個寧靜、舒適，遠離幹擾。選擇一個雙方都冷靜和放鬆的時機。

二，表現同情和尊重：表達關切，你之所以擔心，是因為你關心他們，但不要指責。

三，使用簡單、清晰的語言：可以分享一些他們認識的人經歷類似問題的故事。積極而耐心地傾聽，不要打斷或催促長輩。

四，鼓勵開放對話：提出開放式問題，比如“你對此有什麼感覺？”或“你認為是什麼導致了這個問題？”避免是非題，比如“你感到難過嗎？”

五，尊重長輩的選擇和偏好：承認並對於他們喜歡的治療方式，如針灸、冥想或中藥療法，保持開放，探討與傳統治療結合使用的可行性。

六，持續關心和保持聯繫：理解前幾次談話可能不會立即產生解決方案。不要突然結束討論，而是表達對他們敞開心房的感激之情，並提供不間斷的支援。

七，保持互動和親近：定期關心長輩，並邀請他們參加能改善心情的活動，尋找並鼓勵長輩參加適合他們語言和文化的老年中心或社交場所。

八，尋求社區支持：如果心理困擾的跡象持續存在，聯繫社區組織，他們可以提供普通話和其他方言流利的心理醫生或諮詢專家。

如果住在紐約，可以參閱亞美聯盟Asian American Federation的心理健康指引(https://mhd.aafederation.org/)，與說普通話、粵語、福建話、臺山話與其他方言的機構取得聯繫，為家中的長輩提供服務。