鄧振球中醫疑難雜症診所 精治過敏性哮喘

鄧振球中醫疑難雜症診所精治過敏 性哮喘。鄧醫師說，現實生活中，哮喘發病率很高，特別中老年人，身體衰敗有如日落西山，陽氣衰退。特別是入秋後，早晚寒涼，白天氣溫偏高，患者穿多怕麻煩，逞強穿衣少；加上生活沒規律及習慣不良，過勞工作，房事過多，七情六欲不正常，外加遺傳等因素，都會引發哮喘，大家有必要小心防範，以免造成危害健康。

鄧醫師說，過敏兩字，大家耳熟能詳，種類繁多，不可不知，例如油漆過敏、花粉過敏、灰塵過敏、異物氣味過敏、蚊蟲叮咬過敏、食物過敏、煙過敏與藥物過敏等等。過敏可導致過敏哮喘、過敏性皮炎、過敏性支氣管炎、兒童過敏性咳嗽與過敏性休克，後果不可不謂嚴重。

鄧醫師指出，西醫認為過敏性哮喘的發病機制非常複雜，當下仍未完全明瞭。一般是由於嗜酸性粒細胞、肥大細胞和丁淋巴細胞等多種過敏，炎性細胞參與氣道慢性炎症，可引起氣道縮窄，表現為反覆發作喘息、呼吸困難、胸悶或咳嗽等症狀。各類型的哮喘發病機制不盡相同，可交互重疊；同一類型過敏性哮喘的發病機制也可能相同或不同，端看個案而定。

根據鄧醫師解析，中醫雖沒有過敏性哮喘的說法，但治療過程就是哮喘所表症狀。中醫會根據各種症狀，如是寒引起、熱引起、痰引起、肺虛腎虛引起、外感風寒引起，依法治之。一般哮與喘兩者不分開，但還是有差別。哮症是一種發作痰鳴氣喘的疾病；喘症則是以呼吸困難，甚則抬肩張口、鼻翼煽動、不能平臥為特徵的症狀，因此便有了「哮以聲響鳴，喘以氣息言」之說。

平日鄧醫生接觸到不少西醫診斷為過敏性哮喘的病人，典型病例是中年病人患病已數年，每天哮喘發作1、2次，如遇冷，喘加重；在有灰塵的環境馬上就哮喘，噴平喘霧劑立刻哮喘徵狀停止。通常這類病人會感到胸腔充滿辣味感、咽喉痛癢阻塞、痰鳴(水雞聲)、惡寒、全身無力、咳嗽、吃寒涼食物胃腹立刻脹氣，但不痛，易饑，睡眠差。證屬：外感表症，脾胃失運，寒濕阻咽，腎肺陽虛，導致過敏。這種病情，治宜溫散表寒，運化脾胃，溫化肺腎，療效顯著。

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