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「我家的神奇廚房」美國味全兒童繪畫比賽 報名截止倒數

紐約訊
世界日報與美國味全合辦兒童繪畫比賽，將於11月8日截稿。
世界日報與美國味全合辦兒童繪畫比賽，將於11月8日截稿。

2023年11月8日報名截止，收件倒數中！報名要快。世界日報攜手美國味全公司 Wei-Chuan USA 打造一年一度兒童繪畫比賽，邀請所有家庭、學齡兒童、青少年參加，透過繪畫展現孩子對於家庭的特別情感，本屆主題為「我家的神奇廚房 My Magical Kitchen at Home」將廚房轉化為令人驚奇的冒險場所。孩子們可以描繪出食材變身魔法和色彩繽紛的料理，並探索自己的創造力與家庭互動的美好時刻。同時鼓勵家庭共享烹飪經驗，增進親子時光。

本屆比賽分為五個年齡組：6-7歲組、8-9歲組、10-11歲組、12-13歲組、14-16歲組。主辦方鼓勵參賽者使用線上投稿系統，詳情請參閱官網：weichuan.wjwebsite.com。如選擇實體投稿，請在作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），並於2023年11月8日前寄到紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357）。如果需要退回畫作，請自行提供郵票和回郵信封。主辦方除了提供優勝獎金和獎狀以外，還將頒發精美獎牌一座給每個組別的前三名。幼童組和高童組的前三名將獲得200美元、150美元和100美元的獎金，佳作獎金為60美元。今年還新增「人氣獎」投票，凡投稿並通過初選者將自動入圍人氣獎選拔，不分年齡。入圍人氣獎選拔之作品將預計11/15開始投票，投票請至World Journal美國味全兒童繪畫比賽Facebook粉絲專頁欣賞入圍作品。

投稿的截止日期是2023年11月8日（週三），評選結果和獲獎作品將於2023年12月在世界日報和活動官網公佈。如需更多詳情，請參閱活動網站 weichuan.wjwebsite.com，或撥打電話718-746-8889分機213或214。

投票 入圍 世界日報 親子 畫展

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