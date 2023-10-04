任安慎整型美容新增診治項目 口腔矯正器治療睡眠呼吸暫停症

任安慎整型美容透過口腔矯正器療法篩檢治療如睡眠呼吸暫停症及下顎疼骨關節綜合症等。

位於法拉盛，專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容是由任安慎、黃思宜兩位醫師共同主理。任醫師一直以來執教常春藤大學的醫學 院，專業耐心的服務贏得社區優良口碑。患有阻塞性睡眠呼吸暫停症(OSA)及下顎疼骨關節 綜合正的僑胞有福了，該診所提供口腔矯正器療法，現正開放預約諮詢、治療，透過口腔矯正器療法 (OAT) 治療睡眠相關呼吸障礙及改善下顎疼痛、偏頭痛等問題，讓您獲得更好的睡眠，該項治療目前接受大部分保險 ，詳情請致電洽詢預約。

該診所表示，睡眠呼吸暫停症(OSA)的成因有許多，它不光是影響身體本身的問題，每天張嘴呼吸睡覺，長久下來也會影響到口和鼻與面部的協調性，進而影響到外觀的呈現。另外，對於下顎疼骨關節綜合正連帶造成的偏頭痛也是常見的病症之一，該診所現透過口腔矯正器療法 (OAT) 篩檢治療如睡眠呼吸暫停症(OSA)及下顎疼骨關節綜合症等。口腔矯正器療法 (OAT) 經由FDA 批准，為笨重的持續性正壓呼吸器(CPAP)面罩或侵入性手術提供了一種便攜式、方便且舒適的替代方案，且在許多實際測量中與持續性正壓呼吸器 (CPAP)一樣有效。

口腔矯正器療法(OAT)與一般藥局 所賣的止鼾器不同，一般藥局所賣的止鼾器是沒有經由FDA獲準用於治療睡眠呼吸暫停症( OSA) 的產品。使用未經批准的設備，並且沒有在經過培訓的專業人員的護理下治療阻塞性睡眠呼吸暫停症可能會加劇病情，從而導致潛在的嚴重併發症。該診所提醒僑胞，無倫整型範圍大小，術前必先尋找具有整型專科執照的合格正規醫師諮詢問診，確認病因及具備完善的療程，避免因收費便宜而誤信坊間偏方而造成皮膚、身體部位組織的生理傷害而得不償失。

使用口腔矯正器的優點如下：

- 口腔矯正器是訂製的，適合患者的牙齒和下顎

- 便攜式，方便旅行

- 不會出現與CPAP 相關的乾燥或發癢的呼吸道症狀

- 與CPAP 不同，口腔矯正器是靜音的，不會擾亂伴侶的睡眠

- 口腔矯正器矯正器治療比 CPAP 和手術便宜、方便

開始治療後，您的睡眠品質將會改善，白天的精神會更好，您的床伴也會睡得更好！

除此之外，日前FDA唯一批准的第一款水光針上市，該診所獲得第一批產品可為僑胞提供注射診治乾燥缺水的肌膚，也就是利用極細小的針頭將有助於肌膚的美容成份均勻地注入肌膚深層，使肌膚水潤、細緻有光澤。該診所免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險。拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354，電話:718-670-0006。各類眾多美容手術前後對比照片請閱: www.albertjenmd.com