百康仁德醫生 解讀新版新冠疫苗

聯邦食品與藥品管理局（FDA ）近期批准了新版新冠疫苗 使用。紐約百康仁德集團的醫生建議，年長者、有免疫缺陷和基礎病的患者應考慮接種新版疫苗。

百康仁德集團的內科全科醫生何恭程（George Hall, MD）表示，紐約州 府數據顯示，自8月起，全州因新冠住院的人數有超過10%的增長，他的診所也看到確診人數的增長。加上一些民眾考慮回中國探親，近期已有不少病人前來諮詢新版新冠疫苗。

根據聯邦食品與藥品管理局的信息，新版新冠疫苗主要針對的是奧密克戎（Omicron）的亞變種XBB.1.5。不過目前最新的亞變種BA.2.86與XBB.1.5同屬於奧密克戎變種，因此疫苗對BA.2.86仍然有效。目前，6個月及以上人士，無論之前是否接種過新冠疫苗，都可以接種新版疫苗，距離上次接種新冠疫苗應間隔超過至少2個月。近期感染了新冠的病人，應考慮在痊癒3到4個月後，再接種疫苗。

新版新冠疫苗可以有效地預防變種病毒 感染，何恭程醫生強調，65歲以上的長者、有免疫缺陷和基礎病的患者，有長途出行外遊計劃的民眾應儘快接種新版疫苗。考慮到秋冬季節是呼吸道疾病高發期，廣大民眾最好都要接種疫苗，形成群體免疫。何恭程醫生和其他百康仁德的診所即將提供新版新冠疫苗。

除新冠疫苗外，民眾在秋冬季來臨之際還應考慮接種流感 及呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗。何恭程醫生建議，在時間緊迫的情況下，這些疫苗可以在同一天接種。不過為了減輕有可能出現的副作用，民眾最好還是分開接種疫苗。