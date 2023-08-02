法拉盛醫美中心推薦緊膚新科技療法 黃金射頻微針及幹細胞結合

法拉盛醫美中心力推緊致皮膚最新科技療法：黃金射頻微針+幹細胞結合。

人們都希望擁有緊致光滑的皮膚，讓鬆弛下垂的皮膚再度緊致，這也是醫美行業的一個主要服務專案。近年來，流行通過微針刺激骨膠原增生所帶來的臉部提升，不同於拉皮手術所帶來的臉部提升，看起來會更加自然。大家熟知的微針熱瑪姬、超聲刀，近來已漸漸被更先進的技術——射頻微針RF取代。法拉盛 醫美中心李綺梨醫生介紹緊致皮膚最新科技療法：黃金射頻微針+幹細胞結合。

什麼是黃金射頻微針？Secret RF是一種射頻（RF）微針設備，可有效重建和恢復皮膚活力。Secret RF通過控制射頻能量，將熱量傳遞到皮膚深層，以加固組織、重塑膠原蛋白、改善輕度皺紋和減少疤痕，同時保持皮膚外層完好無損。皮膚重塑是一個皮膚恢復和再生的過程，可以減少面部和身體的皮膚問題。秘密射頻系統可促進細胞快速再生，而不會損傷皮膚底層，曾經難以治療的皮膚狀況可以通過快速治療得到改善，而且幾乎不需要休養時間。Secret RF是一種射頻（RF）治療，可促進身體天然膠原蛋白的生成，在治療後的未來幾周內持續改善治療部位，使面部和身體的皮膚更光滑、更清晰、更豐滿。不管是男性或者女性，都可以用這個技術進行治療，Secret RF可治療各種皮膚問題，適用於所有皮膚類型並具有可調節深度的能力，同時適用於厚皮膚和薄皮膚的狀況。

EXO|E幹細胞則是一套完整而完美的活性有機植物千細胞分泌因數：外泌體、脂質體、多肽、抗炎因數；D|TOX幫助你的身體，為身體損傷快速癒合和抗炎症所需的細胞信號傳遞過程準確的環境。EXO|E是一種濃縮負荷劑量的幹細胞因數，包括外沁體、脂質體、生長因數、抗炎因數VegF和若干個額外的因數，每次使用都會導致更快的細胞恢復以及增強的年輕化結果。RE|PAIR通過外泌體、脂質體和態合生物學過程中發現的全部幹細胞因數的十個額外應用加強了細胞信號級聯，持續的信號傳遞加速了整個癒合過程，同時達到了治療的最佳效果。

法拉盛醫美中心結合黃金射頻微針技術和幹細胞高達3倍的恢復速度以及更強的嫩膚效果，可以刺激膠原蛋白、彈性蛋白和透明質酸10倍生長，每次使用都提供高達150億個外泌體和數千個活體性系統幹細胞分泌因數。與其它同類外泌體相比，EXO|E幹細胞提供高達20倍的細胞間物質運輸和資訊傳遞。許多顧客在一次或兩次治療後皮膚狀況就有所改善，第三次治療後三個月內的效果最佳，每次治療間隔四到六周，具體的療程和週期將取決於你想要改善的問題和嚴重程度。

法拉盛醫美中心備有15台2023最先進的醫美儀器，其中包括多台Cutera的儀器。Cutera的總部在美國加州 ，由經驗豐富的鐳射和光學工程師與1996年成立。該公司致力於開發和銷售一系列用於皮膚美容、醫療美容和外科美容的設備和技術，其產品包括皮膚緊致、去皺、去斑、去痘、脫毛、血管疾病治療等多種功能。Cutera公司的創新技術和設備包括TruSculptFlex增肌塑型、TruSculpt iD溶脂瘦身、Enlighten超皮秒、Cutera Xeo Nd: YAG laster IPL光子嫩膚、Laser Genesis紅地毯鐳射、Pico Genesis超皮秒袪斑/除疤和皮膚提亮、Secret RF（二氧化碳鐳射+黃金微針使用最先進的射頻能量）、Juliet（erbium laser私密鐳射）、Excel V、Solera、TITAN和AviClear（全球唯一FDA 認証的鐳射青春痘永久消除治療）等。這些設備被廣泛應用於醫療和美容領域，在醫療美容行業獲得了眾多專業獎項的認可，而法拉盛醫美中心是法拉盛區域獨家擁有Cutera儀器的醫美中心。