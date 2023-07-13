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國泰銀行優惠年利率4.78% APY 絕佳儲蓄時機7/14止

紐約訊

國泰銀行推出夏日好「利」，優惠年利率高達4.78% APY，7/14截止，尚未開戶的僑胞請把握最後的高利率機會！

凡以新資金開設符合資格的定存帳戶，並存入$100,000金額或以上，即可獲享此優惠年利率（為期9個月，4.78%年利率，APY=Annual Percentage Yield）。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（那斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，國泰銀行在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和臺北設有代表處。國泰銀行提供廣泛的金融服務，目前在加州設有38家分行、在紐約市設有10家、華盛頓州4家、芝加哥3家、德州2家，以及馬裡蘭州、麻州、內華達州、新澤西州和香港各1家，並在北京、上海及台北設有代表處。國泰銀行網站為：cathaybank.com，國泰萬通金控網站為：cathaygeneralbancorp.com。

提醒：美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。

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