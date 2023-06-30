限量預購 中科靈芝孢子粉 含量翻倍強化免疫專用 獲得美國西醫認可

限量預購：中科靈芝孢子粉含量翻倍，強化免疫專用，獲得美國西醫認可。

2022年中科牌赤靈芝破壁孢子粉膠囊全面升級，含量由原先的15g每瓶翻倍升級為30g每瓶。孢子粉中最關鍵的兩大功效成分——靈芝多糖和靈芝三萜，分別提高到了1.9%和3.7%，有效成分是原本的2倍以上。按照含量和有效成分計算，增強版靈芝孢子粉相當於普通版靈芝孢子粉的2瓶以上。即日起，增強版靈芝孢子粉進行超前預售活動，按照原先靈芝孢子粉的價格，即可購買全新增強版靈芝孢子粉，加量不加價，相當於五折優惠。

中科院旗下的中科破壁靈芝孢子粉，是唯一受到美國權威腫瘤醫院認可並直接加入到臨床使用的靈芝類營養品，可以有效幫助體質虛弱人群和特殊疾病人群重建體質。大量醫學 研究證明，每日1-4g的破壁靈芝孢子粉攝入，可以有效改善體質和輔助抵禦疾病。靈芝中富含的靈芝多糖和三萜成分可以增強機體抵抗力、降低感染風險，同時養護慢性疾病。

中科集團在漫長的疫情 期間沒有停止公益和研發的腳步，旗下的靈芝公益領贈為千家萬戶的民眾和醫護人員送去了健康，為社區抗疫貢獻了力量。在多年靈芝孢子粉的臨床研究當中，中科發現最初製定的每日0.5克服用量已經不能滿足現代人的身體保健需求，遵循中藥的量效關系，數據證明最低1g的日服用量能夠起到非常好的效果，幫助民眾度過疫情的艱難時光，並提高免疫、守護家人。

在各行各業成本上漲、終端產品大幅漲價的今天，中科集團勿忘初衷，不增加消費者的服用成本，維護消費者心中的正能量和良好的社區口碑，特此正式推出新品第二代北美增強版孢子粉，加倍升級不加價，保證品質的同時為用家帶來更好的使用體驗。即日起，所有民眾都可以享受超低優惠，數量有限、限量供應。

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