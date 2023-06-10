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新鮮「南高梅」上市 1至5年梅苗出售

紐約訊
新鮮日本品種南高梅，果實大、肉質厚脆，另有1至5年的梅苗出售。
新鮮日本品種南高梅，果實大、肉質厚脆，另有1至5年的梅苗出售。

又到梅子成熟收獲時，皇后區北法拉盛社區裡有一片梅子園，種植了20餘株梅子樹，是一位台灣移民花費20多年打造出來的「小小梅園」。今年是梅子的豐收季，喜歡梅子的華人即日起至本月20日，可到梅園一起分享。梅園另有1至5年的梅苗出售，喜歡者可以購買，價格以樹苗年份而定。

這家梅園的梅樹，是21年前來自新澤西州的一家日本公司所有的南高梅小樹苗，在自家後院栽種，是日本最優良的品種，梅果個頭大、果肉厚。

梅子的用途很廣泛，可做梅酒、梅汁、梅醋、梅醬、梅乾，也可醃起來當菜吃，還可以用來做料理或是做酒，香醇奇特、沁人心脾。梅子能夠預防多種疾病，還能增強自身免疫力，可謂是最好的養生食物之一。梅的功效包括健胃、溫脾、生津止渴等，不僅是零食，對人體還有很多益處。梅中所含的枸櫞酸可幫助吸收鈣質，也可促進新陳代謝、淨化血液，還能幫助調節飲食的不平衡。梅子的苦味及酸汁能促進肝臟及腎臟解除食物中毒及解酒的功能，常吃梅可以幫助身體健康並預防疾病。

新鮮梅子亦可製成烏梅，將成熟的梅子用火燻乾後降低酸度，令梅子口味極佳；據傳鳥梅具有止咳化痰、止下痢、止嘔吐、退熱/燒、整腸等作用。新鮮梅子醃制時可加入紫蘇葉降低梅子的酸度，使其可口又美味，紫蘇所出的汁亦有整腸、止咳的作用。製作梅肉精需用新鮮青梅去籽，然後用果汁機打成糊狀，經過烹煮後所提煉出的精華即是梅肉精；常吃梅肉精可預防感冒、解除口臭、恢復精力。新鮮梅子也可以釀製梅汁、梅醋，美味可口，是夏日清涼解渴的天然飲料。梅子可做成各式口味的梅乾，例如紫蘇梅、松梅、茶梅、烏梅、酒梅、酸梅等。

往年5月底到6月初是梅子園的豐收季，成熟度在6月左右，但南高梅的採收期時間很短，只有幾天。感興趣者歡迎到梅子園親自採摘或購買已收成的新鮮梅子，只收成本價，預約可電：925-548-8970、718-461-09423。梅子數量有限、售完即止，喜歡新鮮梅子的朋友千萬不要錯過！

新鮮日本品種南高梅，果實大、肉質厚脆，另有1至5年的梅苗出售。
新鮮日本品種南高梅，果實大、肉質厚脆，另有1至5年的梅苗出售。

日本 新澤西州 法拉盛

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