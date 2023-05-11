紅人歸膠囊 留住媽媽的健康與青春

加拿大Viker公司的產品「紅人歸」，是目前市場上唯一一種幫助人體分泌自體荷爾蒙的純天然保健品。

你是否注意到了母親鬢角的斑白、眼角的皺紋？是否注意到她行動的遲緩？是否注意到那可惡的疾病和更年期症狀也時刻困擾着她？

在母親節即將到來之際，作為對媽媽養育之恩的回報，挑選一款適合的禮物為母親延續健康與青春是做子女的最大心願。紅人歸膠囊(Sangel)就是這樣一款孝敬母親的極佳禮品！

紅人歸膠囊由致力於人類健康事業的加拿大 Viker公司研製生產，研發團隊指導老師是2015年諾貝爾生理/醫學獎得主。加拿大Viker公司是全球知名的健康產品製造公司，旗下共有超過100種優質營養保健產品。

衰老雖然是客觀規律，不可違背，但用科學的方法延緩衰老是完全可以實現的。加拿大Viker公司的產品「紅人歸」，是目前市場上唯一一種幫助人體分泌自體荷爾蒙的純天然保健品。「紅人歸」採用多種名貴中草藥，經科學組方及最先進的萃取分離技術提取植物精華素，能夠滋潤活化卵巢、強化卵泡活力、激活雌激素分泌，從根本上改變更年期症狀，再現女性魅力。經大量藥理實驗和臨床觀察，「紅人歸」膠囊無副作用，效果顯著。

服用「紅人歸」膠囊1-7天后，睡眠質量明顯改善、心情變得舒暢、精神氣色明顯改善；服用一個療程後，潮熱、虛汗、煩躁、渾身痠痛、記憶力減退等更年期症狀完全消失，乳房出現漲挺感、陰道分泌物增多、性交時不再疼痛乾澀，鬆弛粗糙的皮膚變得光滑細嫩、富有彈性，面部皺紋明顯減少，色斑變淡、消失。

長期服用「紅人歸」膠囊可以提高免疫力，有效預防骨質疏鬆、老年癡呆、心血管疾病的發生，保持年輕態。「紅人歸」膠囊19年的卓越品質，贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲及澳洲等幾十個國家獲得了一致好評，受益的女性朋友不計其數。

Viker公司旗下的萬蜂牌巴西 極品綠蜂膠同樣深受歡迎，精選巴西綠蜂膠為原料，純天然無污染，採用高科技生物提取技術，不含有任何沉澱和雜質，具有強大的效能，對高血壓 、心臟病、腦血栓、動脈硬化、糖尿病及血管系統併發症和視網膜病變等有顯著的保健作用。

對於媽媽來說，常吃蜂膠能提高免疫力、增加抗病力作用、遠離各類常見慢性病，有延年益壽的效果。只有高品質、高活性、高類黃酮素含量的蜂膠才能達到好的效果。萬蜂牌巴西極品蜂膠的有效成分遠超其它蜂膠，各類活性物質數倍甚至數十倍高於同類產品。服用者對萬蜂牌巴西極品蜂膠讚口不絕，有的糖尿病、高血壓穩定下來了，有的腫瘤消失了，有的幾十年老胃病吃好了，或是很多年的神經衰弱、頭痛失眠症狀徹底改善，又或是不再感冒了……

向母親及親友餽贈Viker公司保健品，讓母親身體健康，情深意更重。如有任何問題，請打專家諮詢電話：1-888-518-7778（北美免費電話），北美以外的國家和地區請打：1-604-518-7778；網址：www.vikerm.com。