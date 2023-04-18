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紐約頂尖視網膜專家團隊VRMNY華埠新診所開幕擴大服務下城病患

紐約訊
紐約頂尖視網膜專家團隊VRMNY華埠診所盛大開幕。（Jann Winston from JR Pulse Photography）
紐約頂尖視網膜專家團隊VRMNY華埠診所盛大開幕。（Jann Winston from JR Pulse Photography）

由11位國際知名的眼科教授、專家醫師組成的「紐約玻璃體視網膜黃斑專家」(Vitreous Retina Macula Consultants of New York )最近在曼哈頓華埠開設了第四個診所，方便服務下城及華埠的病患。

VRMNY作為紐約頂級診斷和治療眼科疾病的團隊，被譽為紐約頂級專家和紐約市最受好評的視網膜專家之一。入選「新聞週刊」美國 350 位最佳眼科醫生和驗光師名單。華埠新診所旨在為患者提供舒適便捷的診治體驗。

診所的國際知名眼科醫生和視網膜專家在世界上一些最優秀和最受尊敬的學術機構接受過培訓和教學。作為領先的眼科醫生和受好評的視網膜專家，他們投入了時間和資源研究和開發新的診斷和治療策略。這種卓越而獨特的專業知識，再加上他們細心、善解人意的關懷和謹慎的態度，意味著即使是專業的眼科醫生，在他們或他們的家人需要護理時，也會首先求助於 VRMNY 診所的視網膜醫生。

紐約玻璃體視網膜黃斑顧問的眼科醫生團隊是國際性的。無論您的眼睛有什麼問題，您都可以從這11位經驗豐富、才華橫溢、且評價很高的眼科醫生處獲得解決方案。這些眼科醫生使用以下程式治療最常見和罕見的眼部疾病。

眼科治療從綜合診斷開始，其中可能包括影像診斷。眼科醫生依靠門診手術來治療各種眼部疾病。在醫生辦公室完成的治療包括：玻璃體內註射、筋膜下注射、去除霰粒腫、結膜囊腫治療、結膜下利多卡因、倒睫脫毛、玻璃體內類固醇植入等等，這些和其他眼科手術可以糾正視力問題、減輕疼痛並緩解影響病患生活質量的症狀。通過適當的術後護理，病患的康復會很快。

鐳射是眼科治療中最先進的技術之一。醫生會精確地治療目標區域。VRMNY 提供的鐳射手術包括：全視網膜光凝術 (PRP)、光動力療法 (PDT)、YAG 囊切開術、虹膜切開術、冷凍療法、聚焦鐳射、預防性鐳射、間接鐳射等，這些微創眼科手術可減少停機時間並改善病患的治療結果。

對於復雜的眼部疾病，手術可能是最好的治療方法。如果其他治療（包括藥物）無效，眼科醫生會選擇手術。VRMNY 團隊可執行以下手術：白內障手術、LASIK 眼科手術、角膜移植、青光眼手術、視網膜脫離修復、晶狀體切除術、視網膜切開術和視網膜切除術、玻璃體切除術、鞏膜扣、膜剝離、內眼鐳射視網膜固定術/內窺鏡檢查、角膜切除術、角膜移植術、淚點閉塞或淚點燒灼等。

VRMNY新華埠辦公室: 110 Lafayette St, 502室，New York, NY 10013，預約電話: (212) 861–9797；中城: 950 Third Ave, 3樓，New York, NY 10022，預約電話: (212) 861–9797；布碌崙:902 Quentin Road, 601室，Brooklyn, NY 11223，預約電話: (718) 376–3223；威郡:244 Westchester Ave, 407室，White Plains, NY 10604，預約電話: (914) 422–9798；

診所網站: www.vrmny.com。

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紐約頂尖視網膜專家團隊VRMNY華埠診所盛大開幕。（Jann Winston from JR Pulse Photography）

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