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佳欣旅遊推出夏末秋初遊輪團

紐約訊
搭乘遊輪出遊，可以悠閒、從容自在地遊賞人文薈萃。
搭乘遊輪出遊，可以悠閒、從容自在地遊賞人文薈萃。

今年暑假旅遊季已經開始預訂了，從2019年春季至今已過了四個年頭，許多人在此間沒有痛快地出遊過，今年勢必將有一波出遊潮，現在若不先預訂，恐怕就拿不到好的行程及價錢了！那麼，旅遊該去哪兒呢？歐洲自然是今年最值得去的地方：義大利、法國、希臘、西班牙、葡萄牙、土耳其以及地中海各國的風貌引人入勝，而現今最時尚的方式當然非遊輪莫屬了。遊輪不用每天打包行李、換房間，不用舟車勞頓，還能省下許多時間；白天遊覽，晚上吃大餐、觀賞歌舞表演，還能看劇場華麗秀劇。現在最熱門的遊玩時間當屬夏末秋初，地中海氣候涼快，不再炎熱了。

佳欣旅遊達人傅鶴鳴精心挑選了兩個遊輪團，並親自帶團：八月底的義大利、法國、西班牙及葡萄牙，適合學童家庭和退休人士，三代同堂家庭聚會或邀朋攜友皆相宜。另有十月底的義大利、希臘及馬爾他，適合工作拿休假或已退休人士。

8月25日至9月6日，13天6國16城地中海遊輪，先到義大利的羅馬、梵諦岡、龐貝古城，再至以文藝復興大衛雕像聞名的佛勞倫斯、比薩斜塔；法國南部蔚藍海岸海灘酒店椰林大道渡假城市尼斯，其旁歐洲小國以賭城蒙地卡羅聞名的摩納哥；西班牙停留巴賽隆納、帕瑪島、伊比薩島、卡塔津納、馬拉迦、卡迪斯六天六港，船最後來到葡萄牙的首都里斯本，遊覽後搭機返美。

10月22日至11月3日，13天3國13城地中海遊輪，先到義大利的羅馬競技鬥獸場、梵諦岡博物館、聖彼得教堂，感受龐貝千年的羅馬古城遺跡、阿瑪菲美麗山城和海岸線、西西里島的義大利南部農業風貌等；再到希臘雅典山上的雅典娜神廟，藍色圓頂小白屋是婚紗必照點，還有以絕美夕陽出名的地中海第一明珠聖多瑞尼、以五座大風車聞名的黑白相間石步道；紅花白屋名店遍山小巷穿弄，還有海邊餐廳林立的米克諾斯。

佳欣旅遊遊輪團即日起開始接受報名，需先付報名費，出發前再付尾款或取消退回報名費。旅遊團費用包括機票及所有岸上遊覽景點、巴士、門票，全程華語導遊講解，且自紐約出發起即有華人領隊全程隨同，親切安排旅遊行程。團費$4250起，包遊輪、機票，每天上岸遊覽，有華語導遊和領隊，送$100抵扣券可在船上使用及免費上網。

每日詳細行程精美簡冊，請至佳欣旅遊索取，地址：法拉盛緬街37-02時代商場一樓F6A室，或致電：917-375-7740，電郵：[email protected]

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